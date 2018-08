El PSOE pide crear una comisión de investigación sobre la trama corrupta

El Grupo Municipal Socialista fue el primero en reaccionar ayer a las informaciones sobre los planes de la trama corrupta 'Enredadera' en Logroño y lo hizo su portavoz, Beatriz Arraiz, para pedir que se cree una comisión de investigación en el Ayuntamiento sobre las «supuestas implicaciones» de esta red en la capital, porque «si no hay nada, no puede quedar duda de que sí lo hay», aseguró para mostrar, a renglón seguido, la preocupación de su grupo por «lo que se deduce del auto judicial».

Para los socialistas es necesario verificar «cómo se realizó la adjudicación del servicio de grúa» que, como recordó, «fue impugnado por el PSOE en 2014» porque «creíamos que no garantizaba la concurrencia porque se incluyeron normas tan específicas que solo las cumplía una empresa». «Queremos saber si uno de los acusados medió en ese concurso», como presuntamente se desprende del sumario «y si esa misma persona se interesó por el contrato de la zona azul que se renueva en el 2019 y si alguien medió en el contrato de mantenimiento de radares».

Rubén Antoñanzas, (PR+) lamentó que «el Ayuntamiento está bajo sospecha de corrupción» y mencionó una serie de dudas que surgen a la luz de las informaciones publicadas por Diario LA RIOJA. Por ejemplo, «por qué poco antes de hacerse público el proceso se rompiera el contrato con Gespol» o «que los investigados en la trama conociesen la adjudicación de un contrato mes y medio antes de que se hiciera público», cuando la empresa local con la que competía tuviera en ese momento más puntos, gracias a la valoración técnica, que la firma a la que finalmente se adjudicó el servicio. Ante estos datos, reclamó explicaciones a la alcaldesa y no descartó una comisión de investigación, siempre que sea para depurar responsabilidades políticas, no para que declaren funcionarios.

