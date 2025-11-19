El PSOE pide en el Congreso impulsar la cría del visión europeo en La Rioja El diputado Raúl Díaz reclama «dotar de los medios necesarios» al centro de Ribavellosa, en Almarza

Pío García Logroño Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:59 Comenta Compartir

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado este miércoles en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a «impulsar el adecuado funcionamiento del centro nacional de cría en cautividad de visón europeo en Ribavellosa, en Almarza de Cameros, dotándolo de los medios necesarios y acordando las administraciones implicadas el modelo de gestión que pueda garantizar su máxima eficiencia».

El diputado riojano Raúl Díaz, defensor de la iniciativa, reclamó además la puesta en marcha tanto de programas de sensibilización como de programas de conservación acordados con el Gobierno de la comunidad autónoma. Por último, Díaz solicita que se garantice que, «ante las intervenciones y obras previstas por la Confederación Hidrográfica del Ebro en las zonas consideradas como hábitat potencial y prioritario para el visón europeo», se contemple como prioridad «la conservación y restauración de los hábitats de esta especie, respetando los periodos de reproducción a la hora de planificar cualquier intervención en estas zonas, así como las autorizaciones para la extracción de caudales en estos tramos».

El Grupo Socialista presentó esta proposición para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Díaz justificó la necesidad de esta iniciativa en la protección «del mamífero más amenazado de nuestro continente». El diputado riojano subrayó que los últimos datos indicaban que solo quedaban 142 ejemplares, una tercera parte de los cuales sobreviven en La Rioja. «Por estas razones –concluyó–, hacemos un llamamiento a las distintas administraciones públicas con competencias en la materia, para poder establecer y desplegar medidas que faciliten las condiciones, los medios e infraestructuras necesarias para luchar contra la extinción de esta especie».

Temas

PSOE en La Rioja