PSOE e IU presentan enmiendas a la totalidad a los presupuestos riojanos de 2026 Considenan que no dan respuesta a los problemas reales

Los grupos parlamentarios del PSOE e Izquierda Unida han registrado sendas enmiendas a la totalidad a los proyectos de ley de Presupuestos y de Medidas Fiscales y Administrativas de La Rioja para 2026, al entender que no afrontan las verdaderas necesidades de la ciudadanía.

El Grupo Socialista argumenta que ambos textos reflejan una «alarmante» falta de proyecto de región y de dirección política por parte del Ejecutivo del Partido Popular, además de consolidar un modelo fiscal «profundamente injusto».

En un comunicado, los socialistas califican las cuentas como «ajenas a las personas y al futuro», al no contener un proyecto regional sólido ni ofrecer soluciones a los problemas cotidianos de la población.

A su juicio, el presupuesto incluye recortes encubiertos y carece de prioridades claras, ya que aumentan los gastos corrientes sin reforzar los pilares del estado del bienestar, lo que provoca que «La Rioja pierda fuerza social y capacidad de respuesta».

También critican al Gobierno regional por mantener «una política fiscal injusta y miope» que reduce los ingresos públicos y limita la capacidad de inversión en cuestiones realmente importantes.

El PSOE lamenta, además, la falta de una apuesta firme por la economía productiva y la modernización industrial. Señala que la ADER dispone de menos recursos, la inversión en I+D+i retrocede, la agricultura y la ganadería quedan relegadas, se disminuyen los fondos medioambientales y «se vende como avance lo que en realidad es simple maquillaje contable».

La enmienda socialista al proyecto de Medidas Fiscales y Administrativas denuncia que el Gobierno regional consolida un «populismo fiscal» que favorece solo a los más privilegiados —menos del 1 % de los contribuyentes—.

Según el PSOE, las decisiones fiscales adoptadas durante la legislatura reducirán los ingresos públicos en 200 millones de euros en cuatro años, con un impacto directo en los servicios públicos esenciales. Además, acusan al Ejecutivo de «contradicción y cinismo» por rebajar impuestos a quienes menos lo necesitan mientras reclama más fondos al Gobierno de España.

IU rechaza unos presupuestos que califica de continuistas

La portavoz de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha afirmado ante los medios que el presupuesto no responde a las necesidades de los riojanos, especialmente de los sectores más vulnerables.

Ha definido las cuentas como «continuistas» y ha denunciado un «notable aumento de las privatizaciones».

Moreno ha señalado que el capítulo de vivienda «brilla por su ausencia», a pesar de ser —ha dicho— el principal problema que afrontan los riojanos. A su entender, las políticas del Gobierno benefician a los especuladores y no conciben la vivienda como un derecho.

«Necesitamos unos presupuestos más expansivos, con un techo de gasto más ambicioso», ha subrayado la portavoz, quien también ha criticado la continuidad de una política fiscal que favorece a quienes más tienen.

Por último, ha mostrado su rechazo a la reforma de la Ley de Igualdad de La Rioja, al considerar que resta competencias al Consejo de Participación de la Igualdad, convirtiéndolo en «un simple buzón de sugerencias».