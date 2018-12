El PSOE expulsa a una militante por ofensas al padre de Marta del Castillo Respuesta en Facebook, que la expulsada asegura que no es suya, y en Twitter. :: L.R. María Luis Izco, con 18 años de carné y miembro de la Ejecutiva logroñesa, niega haber escrito las polémicas declaraciones en su muro de Facebook A. GIL LOGROÑO. Viernes, 28 diciembre 2018, 21:08

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE, a instancias de la dirección nacional, decidió ayer iniciar de forma fulminante el procedimiento de expulsión de María Luisa Izco, afiliada al partido desde el año 2000 y miembro del comité local de Logroño. Los socialistas riojanos se desmarcaban así de las afirmaciones del muro de Facebook de su afiliada en las que, además de cuestionar la militancia activa en VOX de Antonio del Castillo, sugería que su hija- trágicamente asesinada y cuyo cadáver no ha sido hallado desde que desapareció en el año 2009-, había muerto por ir sola a casa de su exnovio : «El PSOE de La Rioja ha suspendido de militancia a la afiliada logroñesa que, de forma particular y en una red social, vertió una opinión contra el padre de Marta del Castillo que en nada se corresponde con la opinión de los socialistas e inicia, de esta forma, los trámites de expulsión del partido», explicaba ayer el partido en una nota de prensa. «Los socialistas -continúa el comunicado- piden a Antonio del Castillo [padre de Marta] disculpas por una opinión particular que en nada se corresponde con la opinión del PSOE, que no compartimos y también denunciamos».

La polémica había comenzado el día anterior, el jueves, y ayer por la mañana el propio Antonio del Castillo, activo políticamente en VOX, pidió explicaciones a los socialistas riojanos: «Pido al PSOE, la inmediata expulsión de esta persona del partido. Atacar a la víctima... Señora atáqueme a mí, no a una menor», replicó.

Explicaciones

LA FRASE María Luisa Izco Exmilitante del PSOE «¿Cómo voy a escribir yo eso a un padre que ha perdido a su hija?»

¿Cómo voy a escribir yo eso a un padre que ha perdido a su hija?». Entre lágrimas y nerviosismo, María Luisa Izco negaba ayer a Diario LA RIOJA haber contestado en los términos que quedaron expuestos en su muro de Facebook al padre de Marta del Castillo.

Izco admite que sí replicó a un comentario de Antonio del Castillo en Twitter en el que «acusaba a nuestro presidente de 'okupa', pero nunca en los términos en que se ha difundido con mi nombre en Facebook» [reproducido en la imagen adjunta]. «Yo no hablé para nada de su hija; tengo todo el respeto del mundo por el dolor que tienen que estar pasando y quienes me conocen saben perfectamente que jamás hubiera dicho eso», insiste.

La militante socialista asegura que el último día ha sido un «infierno constante». «Ayer por la tarde -continúa- cerré la cuenta de Facebook porque se estaban diciendo auténticas burradas hacia mí y hacia mi familia». Asegura que fueron sus familiares quienes le avisaron de la que se estaba montando y que llegó a hablar con la Policía, que le preguntó por la contraseña ante una hipotética usurpación de las claves. «Me dijeron -afirma- que era muy sencilla y, de hecho, había recibido algunas notificaciones de Facebook cuando entraba en el ordenador, pero no entiendo de informática ni nunca pensé que alguien pudiera entrar en mi cuenta».

En cualquier caso, hasta ayer por la noche María Luis Izco no había presentado ninguna denuncia formal ante la Policía por ese supuesto uso fraudulento de su contraseña: «Lo hablaré con mi marido, pero lo cierto es que lo único que quiero es que esto acabe cuanto antes».

Ayer por la tarde, Antonio del Castillo agradeció en Twitter al PSOE riojano la expulsión de Izco: «Agradezco al PSOE de la Rioja sus palabras y acciones, todos los socialistas y su historia deben de continuar. Un partido histórico y necesario».