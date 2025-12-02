El PSOE exige a Capellán que explique un gasto de 500.000 euros en siete coches de lujo La diputada regional socialista Sara Orradre ha precisado que a los vehículos de alta gama licitados en junio, se ha sumado otro contrato para adquirir otros dos Audi y un monovolumen Mercedes

La diputada regional socialista Sara Orradre ha exigido este martes al presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, que explique en el Parlamento regional los motivos por los que se han adquirido siete coches de lujo para altos cargos por un gasto superior a 500.000 euros.

En una rueda de prensa, Orradre se ha referido a una información publicada en la que se informaba de que el Gobierno de La Rioja había renovado la flota de vehículos. Para ello, habían adquirido un Audi para el presidente, valorado en 81.500 euros; y otros tres Mercedes adjudicados a los consejeros por 217.000 euros.

La parlamentaria del PSOE riojano ha precisado que a estos cuatro vehículos de alta gama licitados en junio, se ha sumado un reciente contrato por valor de otros 203.000 euros para adquirir otros dos Audi y un monovolumen Mercedes.

En este caso, ha señalado que la Mesa de Contratación que se reunió el pasado 12 de noviembre ya ha aceptado estas adjudicaciones y está pendiente de que las empresas subsanen algunos requerimientos.