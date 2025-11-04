El PSOE alerta de la pérdida de fondos europeos para acciones sobre dependencia

La Rioja logroño. Martes, 4 de noviembre 2025, 08:24 Comenta Compartir

La diputada regional socialista María Somalo analizó este lunes el informe del Observatorio estatal para la dependencia, y dijo que se constata que «entre los años 2011 y 2014, el Gobierno de Rajoy recortó en 4.000 millones la financiación de la dependencia, cifra que sube hasta los 6.000 millones si se tiene en cuenta la Seguridad Social de las personas cuidadoras». Para ella, «este es el origen del déficit de financiación estatal de la dependencia».

Somalo recordó que también que en 2021 el Gobierno de Pedro Sánchez «puso fin al recorte del Estado en dependencia» y que, a partir de ahí, el informe recoge que «hay una comunidad que ha disminuido el número de personas atendidas, La Rioja».

De hecho, «está entre las regiones que menos porcentaje aportaron a la dependencia». Todavía hoy «estamos lejos de recuperar los niveles de financiación que teníamos en 2023, bajo un Gobierno del PSOE». Además, «hay un riesgo evidente de perder los 6,9 millones de euros de fondos europeos ya comprometidos desde finales de 2021». La diputada socialista alertó que «Capellán puede superar a Conrado Escobar, ya que hay un riesgo muy alto de perder 15 millones de fondos europeos para la dependencia».

El PP, por su parte, replicó asegurando que el PSOE de La Rioja «ha desaprovechado una oportunidad inmejorable para sumarse a la demanda para que el Gobierno central cumpla la Ley de Dependencia y cofinancie al 50% la atención a la dependencia en nuestra región, como sí hace en otras comunidades, en lugar de un porcentaje del 15%».