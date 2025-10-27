El PSOE de La Rioja acusa al Gobierno regional de ocultar datos sobre los cribados de cáncer

El PSOE de La Rioja ha denunciado este lunes «la estrategia nacional de ocultación y manipulación de información sanitaria por parte del Gobierno regional». Denuncian ... que el ejecutivo riojano «busca ocultar los datos de los programas de cribados de cáncer», algo que significa «un problema de salud pública, de equidad y de derechos ciudadanos».

Lo hacen a raíz de que el pasado viernes, los consejeros de Salud populares se levantaran del Consejo Interterritorial de Salud en Zaragoza, acusando a la ministra de Sanidad, Mónica García, de utilizar su cartera de forma partidista tras su petición de envío de datos sobre los cribados de cáncer por parte de las comunidades. Miguel González de Legarra, diputado regional del PSOE, ha tildado la decisión del grupo popular de «vergüenza política colectiva» en lo que ha asegurado, es una «maniobra orquestada desde Génova». Esta «espantada», como la ha definido, ha impedido votar dos acuerdos por valor de «dos millones de euros destinados a programas de detección precoz» –un millón para los centros que abordan el cáncer y otro para reforzar la vigilancia de la patología–.

María Martín, consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, denunció el pasado miércoles que este órgano no había habilitado una plataforma informática donde subir los datos de los cribados recopilados por las autonomías. González de Legarra ha respondido a Martín argumentando que «toda la vida se han dado los datos, incluso cuando no existían estas plataformas. Es algo tan sencillo como hacer un Excel y enviar los datos. Se pueden enviar por correo electrónico, se pueden enviar vía telefónica, se pueden cantar, se pueden decir de mil maneras». Según ha comentado, la propia AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) ha recordado que «los datos del cáncer no son de las consejerías ni de los gobiernos autonómicos, y mucho menos de los partidos políticos. Los datos son de los pacientes».

El diputado riojano ha lamentado que la decisión del grupo popular corresponde a «un patrón que se sostiene en tres pilares muy claros: la opacidad, la irresponsabilidad y la privatización». Ha asegurado que esto puede traer «consecuencias muy graves». «Negar o retrasar la entrega de datos en los programas de cribado de cáncer significa que no podemos saber cuántas personas han sido invitadas, cuántas han acudido, cuántos resultados anormales se han detectado, cuánto tiempo han esperado para la segunda prueba o cuántas intervenciones se han hecho como consecuencia del privado y esa trazabilidad es, a nuestro juicio, clave para evaluar la eficacia, la calidad, la cobertura y la equidad», ha indicado.