LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel González de Legarra. PSOE

El PSOE de La Rioja acusa al Gobierno regional de ocultar datos sobre los cribados de cáncer

Los socialistas denuncian «una estrategia de manipulación sanitaria» y advierten de las consecuencias de negar o retrasar la entrega de información sobre detección precoz

Juan Marín del Río

Logroño

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:32

Comenta

El PSOE de La Rioja ha denunciado este lunes «la estrategia nacional de ocultación y manipulación de información sanitaria por parte del Gobierno regional». Denuncian ... que el ejecutivo riojano «busca ocultar los datos de los programas de cribados de cáncer», algo que significa «un problema de salud pública, de equidad y de derechos ciudadanos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre es hallado muerto en un trastero de Logroño
  2. 2

    La calle del Horno de Logroño lanza un SOS al rojo vivo
  3. 3 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Logroñés
  4. 4

    Las zonas ricas de Logroño triplican la renta de los barrios más empobrecidos
  5. 5 Un camión accidentado provoca un monumental atasco en la autopista
  6. 6

    Gazi Khalidov, campeón de España
  7. 7 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  8. 8

    El negocio se trabaja en familia
  9. 9

    Consulta el mapa de la riqueza de Logroño calle a calle
  10. 10

    En marcha contra la parálisis social

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El PSOE de La Rioja acusa al Gobierno regional de ocultar datos sobre los cribados de cáncer

El PSOE de La Rioja acusa al Gobierno regional de ocultar datos sobre los cribados de cáncer