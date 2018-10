Los psiquiatras del alumno dan total verosimilitud a su relato de abusos sexuales J.M.M.S. espera en el banquillo de los acusados el inicio de una de las sesiones que se celebran en la Audiencia Provincial de Vizcaya. / J. ALEMANY El docente logroñés empleó una «estrategia de humillación» para poder hacer con él «lo que quisiera», defendieron los médicos de la víctima K. DOMÍNGUEZ BILBAO. Martes, 16 octubre 2018, 23:06

A lo largo de los últimos siete años, hasta tres profesionales han atendido a J.C. de las graves consecuencias psicológicas que le generaron los supuestos abusos sexuales a los que le sometió uno de sus profesores, el logroñés J.M.M.S., en el colegio masculino del Opus Dei de Gaztelueta (Lejona, Vizcaya). Los tres comparecieron ayer, a petición de la Fiscalía, en el juicio que se sigue contra el docente. Y todos ellos dieron «absoluta veracidad» al relato del joven, que presenta un claro «síndrome de estrés postraumático» como consecuencia de las agresiones sufridas. «Ninguna otra serie de hechos podría haber generado la clínica que presentaba el muchacho», aseguró el psiquiatra Iñaki Viar.

Terapeuta de J.C. desde hace siete años, relató de forma profusa el «infierno» que el joven pasó en sus últimos años de estancia en Gaztelueta, donde «durante dos años estuvo sometido a la llamada arbitraria de su tutor y autoridad» para que fuera a su despacho «y le hiciera las prácticas sexuales» por las que está siendo juzgado. Para llegar a ese «terrorífico» escenario, según Viar, el docente empleó una «clara estrategia de humillación y degradación» del joven.

En esa «dinámica» se enmarcarían las «burlas» y desprecios que le hacía en clase, que desembocaron a su vez en el acoso escolar al que le sometieron algunos compañeros. Con ello logró «romper sus defensas y quebrar su autoestima» y así después poder «hacer con él lo que quería». Viar incluso habló de un proceso de «tortura». Decenas de tutorías a solas en el despacho del docente, natural de Logroño, en las que «era imposible que hiciera la mínima resistencia o se rebelara» al profesor, que trató su cuerpo como un objeto para «poder manipularlo». «Quedó reducido a ser un mero objeto del goce y servicio del otro, un objeto sin derechos», describió.

Cuando Viar vio al joven por primera vez tenía 15 años, aunque «aparentaba 12». Según él, presentaba la «triada de síntomas» característicos de una víctima de abusos sexuales: «temor, culpa y vergüenza». Eso le llevó, a su entender, a ocultar lo sucedido durante años y a no desvelar a nadie, por ejemplo, que el profesor le penetró con objetos hasta el 2015.

De hecho, fue este especialista el que recomendó a la familia que no acudiera antes a la Justicia porque el adolescente no podría haber «soportado» un juicio. Lo hizo finalmente al llegar a la mayoría de edad para demostrar que estaba dispuesto a «luchar por su dignidad». «Es un enfermo, no un caradura», ha asegurado Viar.

El psiquiatra ha declarado que él no tuvo nunca ninguna duda del relato del joven. Cree que es «absolutamente inverosímil» que un niño de su edad pudiera inventarse los hechos denunciados, ni «mantener» durante tanto tiempo un relato inventado. «En los hechos traumáticos no se contradice ni se equivoca. Confunde algún detalle circunstancial, pero no el resto», matizó.

Tanto Viar, como las otras dos profesionales que han comparecido en la sesión de ayer descartaron que el estado de J.C. se deba a brotes psicóticos, una fabulación, a falsos recuerdos, a que los propios profesionales que le trataron le indujeran su relato o a una enfermedad mental previa.

La psiquiatra de Osakidetza que le atendió cuando surgieron los primeros síntomas en el año 2011 dejó claro que «no tuvo duda ninguna» de que se encontraba ante un síndrome de estrés postraumático que venía de un «hecho real». Los especialistas también destacaron durante la vista de la jornada de ayer que los abusos sexuales y el acoso escolar inicial en Gaztelueta permanecieron ocultos hasta que un posterior 'ciberbullying' «desencadenara una angustia terrible» que se convirtió en sus episodios de fobia y terror a salir de casa, recalcó la psicóloga Araceli Medrano.

Esta especialista atendió a J.C. a petición de la familia. A su entender, el profesor puso en marcha las burlas y la ridiculización en clase para «enmascarar» lo que sucedía en el despacho, hechos que el joven «no ha podido inventarse». «Su discurso es coherente en el tiempo», insistió en la vista. «Es importante, de justicia, y necesario que salga la verdad», completó.