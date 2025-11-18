Protección Civil y Emergencias alertan de acusado descenso de temperaturas y de nevadas en el tercio norte peninsular En La Rioja, los termómetros se desplomarán en toda la región a partir del jueves

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias han alertado este martes de una bajada de las temperaturas debido a la entrada en la Península de una masa de aire ártico que derivará en nevadas en cotas bajas en el tercio norte. La situación irá en aumento y el jueves el descenso térmico será aún más acusado pudiéndose situar la cota de nieve por debajo de los 600 metros. Este escenario se mantendrá hasta las últimas horas del viernes.

En La Rioja, según la Aemet los termómetros se desplomarán en toda la región a partir del jueves, un día en el que se prevén lluvias, que podrían dar paso al día siguiente a las primeras nevadas de un invierno que aún no ha comenzado. La cota de nieve descendería hasta los 400 metros de altitud en el arranque del fin de semana. En Logroño, el mercurio bajará hasta 1 grado de mínima el jueves, a cero grados el viernes y hasta los 2 el sábado, con máximas de entre 6 y 9. Una situación muy similar se registrará tanto en La Rioja Baja. El ambiente más gélido, como es lógico, se dejará sentir en la sierra riojana, donde se pronostican mínimas de hasta seis bajo cero, en localidades como Lumbreras o Villoslada de Cameros.

En el tercio norte peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), desde el miércoles se establecerá en el Cantábrico un flujo húmedo de componente norte con gran recorrido marítimo, que dará lugar a precipitaciones moderadas y persistentes, especialmente durante la segunda mitad del día. Serán en forma de nieve a partir de unos 900- 1200 metros, superándose espesores de 5 centímetros en puntos de la cordillera Cantábrica y de la cara norte de Pirineos.

Con la progresiva entrada de la masa ártica, la cota de nieve descenderá rápidamente durante el jueves hasta situarse por debajo de los 600 metros de forma generalizada en el tercio norte peninsular, con nevadas que podrán afectar no sólo a áreas montañosas, sino también a zonas bajas circundantes a partir de mediodía, como puntos de interior de País Vasco, Navarra y el norte de la meseta Norte. Serán especialmente copiosas en la cordillera Cantábrica, donde se podrán acumular localmente más de 20 centímetros en 24 horas.

El momento álgido del episodio se espera entre las últimas horas del jueves 20 y la mañana del viernes 21, cuando la cota de nieve se situará alrededor de los 300-400 metros en el Cantábrico oriental y alto Ebro, sin descartar que localmente se den desplomes adicionales. El impacto podrá ser significativo en esta zona, siendo probable que las acumulaciones superen los 3-5 centímetros, afectando a vías de comunicación importantes. Además, durante el viernes se podrían acumular nuevamente más de 10-20 centímetros en puntos de montaña del tercio norte peninsular. De forma menos significativa las nevadas también afectarán a los sistemas Ibérico y Central durante el episodio, sin descartarlas en el prepirineo catalán.

En cuanto a las temperaturas, ya han comenzado a descender este martes, especialmente en la mitad norte, con heladas que han ganado extensión en áreas montañosas. En los días sucesivos se generalizarán los descensos térmicos moderados, sin descartar que sean localmente notables. De esta forma, se espera que las máximas se sitúen por debajo de los 10ºC en amplias zonas de la Península, a excepción del cuadrante suroeste y los litorales, donde serán ligeramente superiores. Las heladas ganarán cobertura espacial, pudiendo ser fuertes en Pirineos y moderadas en el resto de entornos montañosos de la mitad norte y las Béticas. Serán débiles en otros puntos de interior, destacando la meseta Norte.

A partir de la tarde del sábado, y en un entorno de creciente incertidumbre, el escenario más probable indica que penetraría una masa de aire atlántica más cálida que iniciaría un ascenso tanto de las temperaturas como de la cota de nieve, y que se mantendría en jornadas posteriores, quedando así progresivamente las nevadas y las heladas restringidas a zonas de montaña.

Recomendaciones ante bajas temperaturas y nevadas

- Si es imprescindible viajar por carretera, debe ir muy atento y tener especial cuidado con las placas de hielo.

- Infórmese de la situación meteorológica y del estado de las carreteras, extreme las precauciones, revise el vehículo y atienda las recomendaciones de Tráfico.

- Revise los neumáticos, anticongelante y frenos. Además, hay que tener la precaución de llenar el depósito de la gasolina y llevar neumáticos de invierno o cadenas.

- Es útil llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y/o cargador de automóvil.

- Si está atrapado en la nieve, se aconseja permanecer en el coche, con la calefacción puesta, renovando cada cierto tiempo el aire, y vigilar que el tubo de escape no esté obstruido para evitar que los gases penetren en el interior del vehículo.

- En caso de quedarse aislado y necesitar ayuda, no intente resolver la situación por sí mismo, trate de informar de este hecho y, salvo que la situación sea insostenible, espere asistencia.