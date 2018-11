«Las prórrogas se terminarán y nada será igual, así que hay que estar muy vigilantes» El Ejecutivo regional velará para que las empresas riojanas «no pierdan ventajas» en sus relaciones comerciales con Reino Unido MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ Logroño Jueves, 22 noviembre 2018, 13:25

El director general de Acción Exterior del Gobierno de La Rioja, Giorgio Cerina, quiere transmitir «un mensaje de tranquilidad y sosiego» a las empresas y los ciudadanos riojanos, puesto que hasta el 2020, como mínimo, las relaciones comerciales y las condiciones de residencia de los riojanos que viven y trabajan en Reino Unido «se mantendrán igual que en la actualidad». No obstante, Cerina asegura que «tenemos que estar muy vigilantes» porque relajarse, dado que se ha pactado una prórroga de dos años, que podría ampliarse, «es tapar con un dedo una relación que, desde luego, no será igual» en el momento en el que la salida sea definitiva «ya que no estar en la Unión no es lo mismo que estar dentro de ella».

Cerina destaca, asimismo, que por lo que se conoce del principio de acuerdo -«El Gobierno central aún no nos ha informado nada sobre él», incide-, «la Comisión Europea ha logrado imponer en el documento la mayoría de las peticiones, lo que indudablemente es una buena noticia para sus ciudadanos y empresas». Cerina, que anticipa que la próxima semana podría reunirse el Comité de Seguimiento constituido en La Rioja sobre el 'brexit', no descarta que en un futuro se articulen ayudas financieras a las empresas para que puedan contratar servicios de asesoría que les permitan adaptarse a la nueva situación. «Nosotros nos vamos a admitir ningún escenario en el que las empresas riojanas tengan menos ventajas que las de otros países en sus relaciones con Reino Unido», si bien esta será una cuestión en la que también deberá intervenir, a juicio, la Comisión Europea.

Datos de exportación

Por otro lado, el Gobierno regional hizo ayer públicos los datos de exportación correspondientes a los primeros nueve meses. En total, las ventas riojanas al exterior alcanzaron un valor de 1.397,79 millones de euros, lo que supone un ligero descenso del 0,97% con respecto al año anterior. El número de empresas exportadoras alcanza las 1.725, el 23,6% más que en el mismo periodo del 2017.