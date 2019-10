El PP propone crear una mesa de seguimiento del Pacto de Infraestructuras Un tren, a su paso por Logroño. / L.R. A juicio de los populares, todos los partidos deberían «ir de la mano» para reivindicar en Madrid la ejecución de inversiones en infraestructuras modernas para La Rioja LA RIOJA Logroño Miércoles, 2 octubre 2019, 11:58

El diputado regional del PP de La Rioja Carlos Cuevas ha propuesto este miércoles crear una mesa de seguimiento del Pacto de Infraestructuras en la que participen todos los grupos parlamentarios para hacer un control del cumplimiento de ese acuerdo.

Según recoge la Agencia EFE, Cuevas ha ofrecido una rueda informativa acompañado por el portavoz municipal popular de Logroño, Conrado Escobar, quien ha propuesto que el Ayuntamiento de la capital riojana se adhiera a este pacto.

El Grupo Parlamentario Popular presentará una proposición no de ley para articular la creación de esa mesa, mientras que Escobar ha avanzado que defenderá su propuesta en una moción.

El diputado popular ha aludido a un informe del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que no incluye en su red estratégica a las estaciones ferroviarias de Logroño, Calahorra, Haro, Alfaro y Rincón de Soto. Ha explicado que, si estas estaciones no cuentan con viajeros, no se fomentarán nuevas inversiones, por lo que difícilmente se conseguirán nuevos viajeros.

Por ello, ha lamentado que en el futuro no será «competitivo» desplazarse en tren hasta La Rioja, que cuenta con un corredor ferroviario de mediados del siglo XIX.

Cuevas ha recordado que el 13 de marzo de 2018 se suscribió un acuerdo en el ámbito de la Mesa del Diálogo Social en el que se plantearon diversas reivindicaciones en materia de infraestructuras y, dos días después, se ratificó en el Parlamento riojano el Pacto de Infraestructuras, algo que ha considerado «histórico».

A su juicio, todos los partidos deberían «ir de la mano» para reivindicar en Madrid el cumplimiento de este pacto y la ejecución de inversiones en infraestructuras modernas para La Rioja, sin necesidad de que sean «galácticas».

Por su parte, Escobar ha dicho que el cumplimiento de este pacto es la mejor herramienta para evitar el aislamiento de la ciudad, porque «Logroño no puede permitirse dar ni un paso atrás».

A la falta de inversiones ferroviarias se suma la próxima eliminación de los vuelos a Madrid desde el aeropuerto de Agoncillo, lo que condena a la región a la «tercera división» en materia de infraestructuras.

El portavoz municipal popular ha agregado que, además, peligra la ejecución del proyecto de soterramiento ferroviario en la ciudad de Logroño, porque el alcalde socialista, Pablo Hermoso de Mendoza, ha decidido unilateralmente parar la fase 1 y la financiación de las dos siguientes fases está en riesgo.