Protestas de los interinos de Educación en Vara de Rey frente al Palacete del Gobierno regional. Juan Marín

Los profesores interinos piden a Educación que aborde reformas para combatir la precariedad

Medio millar de personas se movilizan en Logroño en defensa de la enseñanza pública y mejoras laborales en el colectivo temporal

M. M. N.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:49

Comenta

Los seis sindicatos riojanos de la Educación se unieron este miércoles en una reivindicación común para cambiar las condiciones laborales del profesorado interino. Las ... centrales STE-Rioja, UGT, STAR, PIR, CSIF y CC OO abrazaron una pancarta común en la que se podía leer 'Trabajo digno para los y las docentes interinos. Basta ya de precariedad. Por la calidad de la Educación Pública Riojana'.

