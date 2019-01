PRODUCCIÓN, BAJO PRECIO

Desde la perspectiva meteorológica, el 2018 ha sido un año favorable para el agro. Se venía de un 2017 con una sequía intensa y fuertes heladas, y se veía con cierto temor como se mantenía esta tendencia en los primeros meses. Afortunadamente, después de un inicio incierto llegaron las lluvias y climatológicamente se convirtió en un año benévolo. Esto ha dado lugar a que, con carácter general, las producciones hayan sido abundantes y haya habido buenos pastos para las producciones ganaderas. Dependiendo de los sectores, las altas producciones generaron precios muy bajos, afectando por ejemplo a los cereales, fruta dulce o uva, entre otros.

Otros sectores han librado su particular batalla, es el caso de la remolacha, que se ha visto sorprendido por la decisión de Azucarera de ajustar los precios, mediante una cantidad fija a la baja y un variable condicionado por la evolución del mercado internacional del azúcar.

Un importante indicador macroeconómico es la renta agraria, que se estima subió por encima del 3%. Buena parte del sector desconfía de este dato, por el repunte de los costes de explotación. Pero no hay que olvidar que están incluidos en el cálculo de este indicador, al igual que el valor de la producción final y las subvenciones percibidas. En el peor de los casos, se podría dudar del valor final, pero no de su evolución. Lo que sí es real, es que se trata de un dato medio macroeconómico, y que por tanto, puede haber muchos agricultores que no se sientan identificados. De hecho, España es un país con muchos pequeños agricultores, cuya renta final está alejada de esta ratio.

Por otro lado, el 2019 viene cargado de incertidumbres políticas. El resultado final del 'brexit', todavía impredecible, va a condicionar de una forma u otra el futuro del sector. Un salida dura, sin acuerdo, puede levantar barreras comerciales en ambos sentidos que limitarían un importante mercado de los productos agrarios de esta región. Además, la Comisión se encuentra en plena definición de la política agraria, que ya de por sí se estima más restrictiva y con una mayor descentralización, otorgando más capacidad de decisión a los Estados miembros.