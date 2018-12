De punto de partida es una vergüenza que siga habiendo barreras arquitectónicas.

Y de hecho es muy triste que no se tengan las mismas oportunidades que las personas que caminan normalmente. A la hora de moverse o desplazarse por las ciudades del mundo, todavía ocurre que haya que planificar una ruta por la que puedas encontrar rampas en las aceras. Eso sin contar los millones de establecimientos que no son accesibles, y a los que tú como persona con dificultades de movilidad no puedes acceder. Y no es un problema local, es un problemón global, que hay que afrontar con esta visión.

Una entidad como Naciones Unidas ya ha creado unas directrices para crear espacios accesibles, pero lamentablemente no se aplican. Entre otras razones porque ha de ser incorporado por cada entidad pública desde gobiernos hasta ayuntamientos, para que quieran que su entorno sea accesible.

¿Cómo que quieran? ¿Que interpreten? ¡Es una obligación! Debería estar en todo programa político de cada partido, el crear espacios para todos, y si a la hora de construir, no lo es... ¡Que lo sea! Entonces se conseguirá.

Pero la realidad es que no lo es. Se han conseguido muchas cosas como el integrar en educación y también ha sido un gran avance la Ley de Dependencia.

Y hay que tener en cuenta que la accesibilidad no afecta solo a las personas con discapacidad. La población española está hoy formada en un gran porcentaje por mayores, personas que no tienen la agilidad que tenían cuando eran jóvenes y eso hay que tenerlo en cuenta. Que al menos el poder entrar o salir de tu casa, por ejemplo desde una silla de ruedas, sea factible dentro de unos años. Piensa en el futuro. Y tu que legislas obliga, crea las leyes. Nadie se va a oponer, y si alguien lo hace, que se lo haga mirar. Es mejor para todos.

Hay que cambiar muchas cosas en este mundo 'no accesible' para que lo sea.