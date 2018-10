Los problemas psicológicos del joven, argumentos de la defensa del profesor riojano Sesión del juicio del 'caso Gaztelueta' / E.C. La segunda sesión del juicio trae consigo las declaraciones de los padres LA RIOJA Logroño / Bilbao Viernes, 5 octubre 2018, 20:22

Nueva jornada en Bilbao sobre el juicio que tiene sentado en el banquillo a un profesor riojano que ejerce en Vizcaya y que está acusado de presuntos abusos a un alumno.

Hasta siete testigos han prestado declaración en la segunda sesión del juicio del 'caso Gaztelueta', una maratoniana jornada encaminada a lanzar la línea de actuación que seguirán en el resto de la vista a la espera de que la semana que viene llegue el turno de los médicos y peritos.

La letrada del exalumno buscó demostrar lo anómalo de la duración y periodicidad de las sesiones de tutoría en las que supuestamente el profesor abusó del estudiante; las consecuencias físicas y psicológicas que sufrió el joven a raíz de los hechos; y la negligente gestión que los responsables del colegio realizaron del caso.

La defensa, por su parte, dejó entrever que el joven sufría relevantes problemas psicológicos años antes de que se cometieran los supuestos abusos, buscó evidenciar la imposibilidad de que en el despacho del docente pudieran tener lugar las supuestos agresiones e intentó desmontar una de las acusaciones contra su cliente: que él fuera el que le mostró fotos eróticas al exalumno. Su teoría es que pudo observarlas en un blog de su propio padre.

Testigos y padres

Entre los siete testigos que comparecieron, destacó el relato de los padres del joven, así como de los dos últimos directores de Gaztelueta –Imanol Goyarrola e Iñaki Cires– y el del inspector de Educación que investigó el acoso escolar que sufrió la víctima.

En su testimonio, su madre completó ayer el cuadro de derrumbe psicológico y físico que el jueves él mismo describió ante el tribunal. Declaró cómo en mayo de 2012 su hijo comenzó a sufrir ciberbullying por parte de excompañeros de Gaztelueta (entonces ya estudiada en el colegio Inglés) y que con esas amenazas el chico «se derrumbó por completo». «Se encerró en sí mismo. No quería ir a clase, se agarraba al colchón y se pasó dos meses sin hablar con nadie, no comía, no dormía», describió en la vista. «Mi hijo parecía un vegetal», añadió la mujer, que durante toda la declaración se mantuvo serena.

No titubeó ni en el momento de revelar que llegó a frustrar el suicidio de su hijo, al que consiguió agarrar «cuando trataba de abrir la ventana del salón» para saltar.

Contra la declaración del joven

Ese cuadro de estrés postraumático tenía origen, en su opinión, en los abusos de su exprofesor y preceptor. Ayer reconoció que su hijo tenía pesadillas en las que el acusado «le perseguía» y sufría «visiones» en las que el docente le atacaba en su casa. «Se desmayaba, se escapaba corriendo... Tuvimos que llevarle varias veces a Urgencias», narró.

Su marido ratificó sus palabras y defendió, en un duro cruce de palabras con el fiscal, que su hijo no contara desde el inicio la totalidad de los abusos a los que presuntamente le sometió su tutor. «Estas cosas requieren su tiempo. Son hechos muy graves. Ha ido contándolas las cosas en función de su capacidad», afeó al representante del Ministerio Fiscal.

La madre del joven también aprovechó su declaración para reprochar al tribunal que su hijo tuviera que prestar el jueves declaración y obligarle así a recordar todo lo sucedido. «Lo pasó muy mal y se podía haber evitado», lamentó.