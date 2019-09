«El problema ha sido los vetos en las negociaciones» Roberto Varona, alcalde de Huércanos. :: F. Domínguez Roberto Varona Candidato del PP A. G. LOGROÑO. Martes, 10 septiembre 2019, 07:44

Roberto Varona, presidente de la Federación de Municipios de La Rioja durante los últimos veinte años y de nuevo candidato popular, lamenta que no haya habido consenso para evitar las votaciones: «El problema han sido los vetos; no parece lógico que un partido pretenda imponer a otro quién debe o quién quiere poner». Varona señala que «hay unos estatutos que establecen claramente cuál es el procedimiento de las votaciones y no pasa nada..., que cada municipio decida lo que considere conveniente».

El alcalde de Huércanos asegura que fue él mismo quien comenzó las negociaciones al llamar a Francisco Javier Ibáñez, pero «luego entraron los partidos en las conversaciones y no ha sido posible». Varona afirma que «no sé si habrá un acuerdo de última hora, pero mi compromiso es defender a todos los ayuntamientos, especialmente a los más pequeños porque son los que más necesitan a la FRM». «Ahí está mi trayectoria», concluye.