Un problema para el que la vía judicial se queda corta R.P. Domingo, 29 julio 2018, 18:43

La morosidad en una comunidad de propietarios no suele tener fácil solución. La ley da herramientas para exigir el pago de las cuotas pendientes, pero es complicado lograr que se haga efectivo. En último término -explican los administradores de fincas- cabe el recurso de acudir al juzgado. En condiciones normales, la comunidad de propietarios lo va a tener sencillo: el juez le va a dar la razón, va a reconocer que el propietario moroso tiene que pagarle y que tiene obligación de hacerlo. Pero lo realmente difícil es llegar a ver el dinero. Si el vecino en cuestión no ha pagado porque no tiene recursos económicos demostrables, no tiene cuenta bancaria con fondos suficientes o no tiene otro bien sobre el que poder actuar, el cobro se convierte en un imposible aunque haya una sentencia judicial de por medio.

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas ha abogado recientemente por aprobar una nueva Ley de Propiedad Horizontal que preste especial atención a la lucha contra la morosidad en las comunidades de propietarios. Subraya que, «frente a la situación actual», urge una regulación más nítida y eficaz. El Consejo nacional de administradores de fincas insiste en que se debe «atender al principio constitucional de 'seguridad jurídica', que exige al legislador perseguir la claridad y no la confusión normativa, y procurar que acerca de la materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse».