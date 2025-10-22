LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El procesado, junto a su abogado en la sala de vistas de la Audiencia Provincial. Juan Marín
Juicio por el crimen de los Lirios

De la tesis del suicidio, el acusado pasó a estar «convencidísimo» del asesinato, relata un amigo

Un testigo que conocía al matrimonio desde hace 30 años ha negado que hubiera mala relación entre la pareja: «No los he visto discutir nunca»

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:02

Tercera sesión del juicio por el crimen de los Lirios que se sigue en la Audiencia Provincial de La Rioja desde este pasado lunes y ... un amigo del acusado ha relatado lo ocurrido el 13 de octubre de 2020. Ese día, por la mañana, hablaron por teléfono. El procesado estaba con su hijo en la localidad burgalesa de Gumiel del Mercado y regresaba por la tarde a Logroño porque el 14 iba a acompañar a su mujer, Mercedes, de 56 años, a una cita médica. Sobre las 18.00 horas, el acusado le llamó y «lo único que me dijo es Merche se ha suicidado, cogí el coche y fui. Cuando llegué estaba desquiciado, como puede estar cualquiera cuando encuentra así a su mujer». «Cuando llegué, estaba en el rellano y él repetía que Merche se había suicidado. Al llegar el 112 él estaba fuera de sí».

