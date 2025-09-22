Los primeros sanmateos

Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:32 Comenta Compartir

La antigua feria de la cosecha riojana, especialmente vinculada a la vendimia, que Logroño celebraba tradicionalmente a finales de verano o comienzos de otoño al menos desde el siglo XVII, fue fijada por la Iglesia el 21 de septiembre, festividad de San Mateo, en 1956. Al día siguiente, la entonces Nueva Rioja daba breve cuenta de ello en su portada y con más detalle en tres páginas interiores: «Las fiestas de San Mateo transcurren con gran animación. El número de forasteros que nos acompañan es realmente extraordinario», así se titulaba en la página 5. El torero Antonio Ordóñez triunfaba en la primera de feria y, en el Teatro Bretón, los protagonistas eran la pareja de moda, Carmen Morell y Pepe Blanco.