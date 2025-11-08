LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen del paraje de Rehoyo captada por las cámaras de la estación de esquí de Valdezcaray. LR

Valdezcaray registra los primeros copos de nieve cuando aún faltan semanas para abrir la estación de esquí

El termómetro ha caído a -0,2 grados pasadas las tres de la madrugada

Logroño

Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:00

Todavía faltan algunas semanas para la apertura de la estación de esquí de Valdezcaray, al menos hasta finales de noviembre o de cara al puente de la primera semana diciembre, pero los primeros copos de nieve han llegado ya a este paraje riojano. En esta madrugada del sábado el termómetro ha caído por debajo de los cero grados y, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a las 03.10 horas se registraban 0,2 grados.

Las cámaras de Valdezcaray ya dejan ver esa nieve por ejemplo en Rehoyo. Pero bien es cierto que no ha cuajado y hay una fina capa blanca sobre la tierra de las montañas. Además, ha habido una racha de viento de hasta 41 kilómetros por hora hacia las dos y media de la madrugada. Y también en la zona de la estación de esquí se han registrado las mayores precipitaciones acumuladas de este sábado en La Rioja, con lo que esa lluvia ha impedido que cuajaran los copos.

La previsión para este domingo 9 de noviembre en nuestra comunidad autónoma es un predominio de cielos nubosos y temperaturas mínimas en descenso, con alguna helada débil y dispersa en la sierra y máximas en ligero o moderado ascenso. Los vientos serán flojos.

