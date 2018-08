Hombres que aprenden a no ser maltratadores Luisa Velasco, Alicia Aliende y Antonio Domínguez, durante la entrevista en la sede logroñesa del Centro Asesor de la Mujer (CAM). / M. Herreros El Programa de Prevención para hombres con riesgo de violencia familiar del CAM ha atendido ya en lo que llevamos de año a 17 riojanos ROBERTO G. LASTRA Logroño Viernes, 24 agosto 2018, 21:21

Prevención, diagnóstico y tratamiento son los mandamientos de la medicina moderna contra todo tipo de enfermedad. Y esa misma trilogía se ha exportado a la lucha contra el resto de males que aquejan al planeta, uno de ellos trágico como es la violencia contra la mujer, una lacra reforzada por siglos de silencio, vergüenza y complicidad.

Denuncias, protección y apoyo a la víctima han reforzado el diagnóstico y el tratamiento de un drama en el que el capítulo preventivo es el que más ha tardado en despegar. Eso que existe desde hace casi 20 años en La Rioja y tiene nombre: Programa de Prevención para hombres con riesgo de violencia familiar, puesto en marcha en 1999 por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Instituto de la Mujer, y el Gobierno de La Rioja. Hoy, dos décadas después, el Ejecutivo regional cree aún más en sus bondades y trata de impulsarlo desde el Centro Asesor de la Mujer (CAM). «El programa está dirigido para apoyar, favorecer y proteger a la mujer, aunque se trabaja con los hombres, porque parte del supuesto de que la terapia ofrecida a las víctimas de violencia de género es necesaria, pero resulta insuficiente, si no se interviene simultáneamente con el hombre ya que, en caso contrario, existe un riesgo alto de que la situación de maltrato se reproduzca e incluso se extienda a los hijos e hijas», advierte la responsable del centro, Alicia Aliende.

Desde su puesta en marcha, el programa ha atendido a 300 hombres y en los últimos años ha empezado a repuntar, aunque no con la contundencia deseable. «Básicamente se mantiene la cifra anual de usuarios en unos 18 o 20 anuales, aunque en lo que llevamos de este año sumamos ya 17», concreta la responsable del CAM, que aclara que «es un programa de prevención, personal, individualizado y, además de voluntario, gratuito».

«El objetivo principal es evitar que haya violencia o si la ha habido, favorecer que ésta cese», coincide, por su parte, Luisa Velasco, psicóloga del Centro Asesor de la Mujer, quien resalta que «hay muchos hombres que se resisten a incorporarse. De hecho, si vienen veinte de media cada año, igual se lo hemos propuesto a 50. Este es el gran problema que acreditan todas las investigaciones de programas sobre hombres, la gran resistencia a participar porque lo interpretan como algo negativo o no como lo que es realmente, un programa de prevención al que acuden hombres en los que se entiende que puede haber un riesgo de violencia en la familia, porque ha habido algún episodio complicado de mayor o menor gravedad o porque la mujer entienda que, por ejemplo, ante una situación de separación se pueda desestabilizar el equilibrio precario que tienen».

El programa no ha dejado de evolucionar en el tiempo y de hecho, desde el 2017 se ha ampliado la horquilla de posibles usuarios, según recuerda Alicia Aliende: «Está diseñado para los hombres que han ejercido la violencia y los que tienen riesgo de ejercerla y desde el año pasado se admite a usuarios a partir de los 16 años porque las estadísticas ponen de manifiesto un aumento de las denuncias entre los jóvenes».

El centro también dispone del programa 'Apóyame', destinado a los hijos, menores y adolescentes, que han convivido con la violencia familiar en el hogar. La iniciativa abre sus puertas a todos, pero no cualquiera es admitido. «Hay unos criterios de inclusión y exclusión del programa y entre estos últimos, sobre todo, que el usuario venga sin un mínimo reconocimiento del problema y sin ninguna motivación y, además, los casos más claros: que haya un trastorno mental que no está tratado, una conducta adictiva grave que tampoco está bajo tratamiento o una conducta de violencia muy grave», detalla Alicia Aliende. «Aunque a veces hemos hecho excepciones, el programa tampoco es aconsejable para personas muy mayores porque su estructura de pensamiento es muy rígida y casi imposible ya de variar», concreta Luisa Velasco.

«Es un programa de prevención, personal, individualizado y, además de voluntario, gratuito» Luisa Aliende Responsable del CAM

«Muchos hombres se resisten a incorporarse. Si vienen veinte es que se lo hemos propuesto a 50» Luisa Velasco Psicóloga del CAM

«La estructura del programa varía porque son sesiones individuales adaptadas a cada caso» Antonio Domínguez Psicólogo del programa

Dieciocho sesiones más dos

«¿El perfil del usuario? Yo puedo hablar del de este año y hablamos de un varón de nacionalidad española, de entre 40 y 50 años, con relación de pareja y convivencia con ella cuando accede al programa, con hijos y activos laboralmente. Y luego está el otro perfil, el de los jóvenes que han crecido con violencia familiar en su hogar y que temen reproducir esa conducta en su vida», tercia, Antonio Domínguez, psicólogo del programa, antes de detallar la estrategia y el contenido. «Son 20 sesiones que están estructuradas dependiendo del nivel de intervención. Aunque la estructura del programa está creada previamente, ésta varía en función del usuario porque son sesiones individuales adaptadas a cada caso», aclara el experto.

Como media, lo habitual son 18 sesiones semanales en las que, tras valorar los factores de riesgo, se trabajan aspectos como el manejo de la impulsividad y de la respuesta emocional de ira, el desarrollo de vías comunicacionales y capacidad de empatía, los esquemas de pensamientos distorsionados de machismo, sobre la mujer, sobre la situación de pareja... «Es una intervención individual en la que no participa necesariamente de forma activa la mujer», matiza el psicólogo, una clave en la que se detiene también su colega, Luisa Velasco: «Sí, hay que aclarar que el objetivo, en principio, no es la mejora de la relación de la pareja. Es la mujer la que define si accede a dar una última oportunidad a la mejora de la relación o no, porque hay veces que esa posibilidad ya llega un poco tarde. En este caso, el programa va dirigido a la protección de ella y a que el hombre acepte la separación y el posterior divorcio.

Concluidas las sesiones, el programa se remata con dos citas más, una a los tres meses y otra a los seis, ambas de seguimiento. «Si consideramos el éxito como finalización del programa, podemos hablar de entre el 75 y el 80%. Dos de cada tres más o menos terminan el programa, con todo lo que ello implica, en cuanto a mejoras significativas en su conducta», resalta la psicóloga del Centro Asesor de la Mujer.

Pero la moneda no siempre cae de cara: «También hay recaídas, claro, pero en algunos casos incluso es el propio usuario el que nos han llamado al darse cuenta», remacha Luisa Velasco.