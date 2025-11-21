LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Vista de los Sotos de Alfaro. J. Rodríguez

Primer caso de gripe aviar en La Rioja: una grulla muerta en los Sotos de Alfaro

El animal dio positivo en el virus de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad H5N1

La Rioja

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:32

Una grulla que fue encontrada muerta en los Sotos de Alfaro el pasado 13 de noviembre se ha convertido en el primer caso de gripe aviar de La Rioja, según ha confirmado este viernes la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente.

Tras recibir un aviso sobre la presencia del ave silvestre muerta, los técnicos del Servicio de Ganadería practicaron una necropsia al animal para la correspondiente toma de muestras que fueron remitidas al Laboratorio Regional de La Grajera, donde se emitió el primer resultado positivo para el virus de Influenza, tipo A.

De acuerdo con lo establecido en el protocolo de actuación frente a esta enfermedad, Agricultura remitió muestras al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, dependiente del Ministerio de Agricultura, para obtener la confirmación oficial del resultado positivo.

Una vez confirmado el resultado positivo, la Consejería, a través del módulo correspondiente de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE), ha notificado el positivo en Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), subtipo H5N1, en un ave silvestre.

Además de notificar la presencia del caso al Ayuntamiento de Alfaro y a los ganaderos ubicados en el término municipal, desde el Servicio de Ganadería de la Consejería se van a realizar visitas in situ a las explotaciones avícolas de la zona con el fin de comprobar las medidas de bioseguridad adoptadas.

En Alfaro existen registradas nueve explotaciones comerciales de aves, todas ellas destinadas a la aptitud carne, con un censo total de 386.208 pollos de engorde y 74.228 aves reproductoras para multiplicación.

