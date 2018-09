El primer día por el campus Las bicicletas de los alumnos vuelven a poblar los exteriores del edificio Quintiliano en la UR. :: s. tercero La Universidad de La Rioja inició el lunes las clases del curso académico 2018/2019 | El centro público riojano suma cerca de 4.000 matriculados en los 19 grados que imparte, de los que alrededor de un millar son de nuevo ingreso PILAR HIDALGO Martes, 25 septiembre 2018, 20:22

Las risas por los pasillos, el cigarro en la entrada y el café de media mañana con los compañeros regresaron el lunes al campus de la Universidad de La Rioja (UR).

El centro público riojano abrió sus puertas al curso 2018/2019, por el que desfilarán los cerca de 4.000 estudiantes matriculados en los 19 grados que imparte. De ellos, alrededor de un millar son caras nuevas, las de aquellos jóvenes que han dado el salto desde Bachillerato y Formación Profesional y que, prácticamente, han completado la oferta de nuevas plazas en la universidad riojana.

A algunos de ellos se les identificaba por sus pasos aún despistados por los edificios con los que todavía no han trabado familiaridad o porque guardaban cola frente a la entidad bancaria situada en el Quintiliano para sacarse la tarjeta universitaria o pagar alguna tasa.

También por los nervios, aquellos que reconocía Alexandra Jurca, nueva alumna de Turismo. «El primer día está yendo bien», decía entre inquieta y expectante a su salida de sus dos primeras clases en la UR: Inglés y Economía. Alexandra, natural de Logroño, apostó por el campus riojano porque «me gustaba la carrera de Turismo y como estaba aquí, me he quedado». En sus primeras horas como universitaria, ya había hecho nuevos amigos. Por el momento, no le pedía más a esta experiencia. «No quiero pensar, sino dejarme llevar», indicó.

«Busco graduarme, conocer gente y disfrutar de la ciudad» Marta Burgos 1º Educación Primaria

«He venido a Logroño ya que está cerca de Tudela y vivir es barato» Ángel Cordobés 1º Educación Primaria

Objetivos

Ángel Cordobés, de primero de Educación Primaria, tenía algo más definidas sus intenciones: «Sacarme el grado y salir de fiesta», aseguró. En lo que titubeó más fue en dar con su aula. «Me he ido a otra clase», admitió este joven de Tudela (Navarra), que se decidió por estudiar en Logroño porque «está cerca de casa y vivir aquí resulta barato».

Junto a él, otra tudelana y también alumna de primero de Educación Primaria, Marta Burgos, aspiraba a «conocer gente y disfrutar de la ciudad» durante los meses y años que le quedan por delante en el campus de la UR. También, por supuesto, «graduarme».

«Tengo una hermana y no me parecía bien irme a estudiar fuera» María Lasheras 1º Educación Primaria

«Quiero formarme bien y que mi paso por la UR sea productivo» Gonzalo Villafañe 1º GADE

Novedades

El año académico que ayer arrancó acoge varias novedades en el centro público riojano. Entre ellas, la puesta en marcha del segundo 'doble grado' de la UR, que permitirá a los alumnos simultanear sus estudios para obtener al mismo tiempo las titulaciones de Ingeniería Agrícola y Enología; como ya ocurre con Matemáticas e Ingeniería Informática.

Además, los estudiantes podrán compaginar los estudios con cursos impartidos desde el recién creado Centro de Idiomas de la UR. Esta experiencia echa a andar en los tres grados que se imparten en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (Mecánica, Eléctrica y Electrónica Industrial y Automática). Sus alumnos podrán sacarse el título propio de 'Inglés para ingenieros'.

Asimismo, los estudiantes del Grado de Educación Primaria que se matriculen en el nuevo perfil 'Pedagogía Terapéutica' tendrán opción de realizar prácticas en centros específicos. María Lasheras, una logroñesa que emprende el citado grado, valora esta posibilidad. «Creo que la haré», avanzó. En su caso, se quedó en su ciudad para hacer el grado por el que siente «vocación», ya que «la carrera que quiero estaba aquí y, como tengo una hermana pequeña, no me parecía bien irme fuera». A cambio del ahorro que supondrá para su familia, «me marcharé algún año de Erasmus». De lo que no se librará, pese a no moverse de Logroño, es de ampliar su círculo social. «Mis amigas se han ido todas fuera, así que tendré que hacer nuevos amigos y grupo», declaró.

Gonzalo Villafañe empezó ayer GADE «sin nervios y con los objetivos muy claros». Este logroñés quiere «cursar asignaturas en inglés para ampliar mis posibilidades de cara a acceder a un empleo». Pero, sobre todo, aspira a que su paso por la UR sea «útil, productivo y me forme bien en finanzas y economía».