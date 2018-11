PRESUPUESTOS DE LA INCERTIDUMBRE

No se alarmen ustedes. No es que el proyecto de cuentas públicas del 2019 no sea creíble, es que no sabemos en qué acabará. A las dudas sobre si habrá mayoría parlamentaria suficiente para su aprobación, se une el hecho de que se realiza con el límite de déficit del anterior Gobierno de la Nación: 0,1% en lugar del 0,3% que intenta establecer el Gobierno de Pedro Sánchez.

Es loable el alineamiento de los presupuestos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por Naciones Unidas en el 2015. Se trata de 17 objetivos muy interesantes que tratan de buscar el desarrollo sostenible desde un punto de vista global: económico, social y ambiental. Debe agradecerse el esfuerzo realizado. El 71,25% del gasto no financiero previsto para el 2019 se ha alineado con estos objetivos.

En cuanto a las previsiones económicas, se estiman con un crecimiento del 2,1% para el 2019, un criterio prudente en relación a las previsiones de FUNCAS (1,9%) y BBVA (2,6%), si bien habrá que vigilar la evolución.

En el capítulo de ingresos, se prevé un aumento del 3,43% gracias a la mejoría de la economía. Y ello, pese a una leve bajada de impuestos: rebaja del 0,5 puntos en el IRPF para las rentas más bajas del primer tramo, disminución en AJD al 0,75% cuando se trate de escrituras de hipotecas y reducción del 99% en sucesiones entre hermanos siempre que hayan convivido en la misma vivienda los últimos cinco años. Así mismo, se lleva de nuevo la bonificación autonómica del 100% en el Impuesto de Patrimonio. No obstante, consideramos que se debería profundizar más en la rebaja impositiva.

La subida de ingresos permite un aumento del gasto, principalmente en sanidad (10,50 millones de euros que representan una subida del 2,42%) y educación (18,53 millones de euros -subida del 6,82%-). Llama la atención la pequeña disminución del gasto en empleo (1,31%), que suponemos guarda relación con la bajada de las cifras de paro, y en deporte (0,59%). De igual manera, por quinto año consecutivo baja el gasto en intereses. En este sentido, habrá que estar atentos. La tendencia en el futuro podría invertirse generando un importante riesgo.

Las inversiones reales crecen el 10,27% aunque en términos absolutos las cifras son todavía escasas. Se pasa de 60,12 millones de euros a 66,29 millones de euros. El total de inversiones crece el 2,53% pasando a 170,57 millones de euros. En este sentido, sería preciso hacer un mayor esfuerzo. Hay aún margen para la mejora de las imprescindibles inversiones.