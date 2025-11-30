Presupuesto de las luces navideñas, salarios de los alcaldes... hoy en el Teléfono del Lector

La Rioja Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:44 Comenta Compartir

El Teléfono de hoy comienza con una queja que llega desde el corazón de Logroño. Una vecina se pregunta «por qué se retiran cada año los pulsadores de las fuentes del Riojafórum, incluida la del recinto cerrado de perros, desde la llegada de la pandemia». «Que no me digan que es por congelación», asegura, recordando que las fuentes de Murrieta, Gran Vía, El Espolón y muchas otros puntos de la ciudad permanecen operativas. La lectora se pregunta si los visitantes del auditorio riojano «no tienen derecho a beber agua», y reclama que se restablezca el servicio como antes.

Presupuesto de las luces de Navidad

Otra llamada se centra en el encendido de las luces navideñas en la capital riojana. La vecina señala que el presupuesto para la iluminación «ha aumentado un 60%». «Prefiero no tener luces y contar con mejores servicios: educación, sanidad, cultura», subraya, recordando que, en total, solo en dos años, el gasto en luces podría superar los 600.000 euros, dinero que, en su opinión, podría destinarse a médicos, enfermeras, profesores o trabajadores sociales», rubrica.

Mensaje a la Cofradía de San Gregorio

No todas las llamadas son críticas, el Teléfono del Lector también recoge mensajes de cariño y agradecimientos. Desde Logroño, otra vecina felicita a la Asociación Cultural Cofradía de San Gregorio por su «labor altruista»: abrir la ermita del santo cada primer sábado de mes y enseñar su historia a los ciudadanos. «Gracias a ellos, muchos logroñeses hemos podido conocer la vida de San Gregorio y disfrutar de un espacio habitualmente cerrado», comenta, resaltando la importancia de estas iniciativas culturales.

Salario de los alcaldes riojanos

En materia de política local, un lector cuestiona la información publicada por el Ministerio de la Función Pública sobre los salarios de los alcaldes. Aunque admite que se conoce lo que cobran quienes perciben un sueldo, insiste en que lo que puede llegar a ser «realmente preocupante» son aquellos primeros ediles que «no cobran nada». «Hay que saber cuánto ingresan al año, incluidos gastos y otros conceptos del presupuesto» como dietas, reclama, apelando a la transparencia de las instituciones y al control ciudadano para evitar situaciones de corrupción en las alcaldías de la región.

Parking del silo de Calahorra

Una vecina de Calahorra muestra su tristeza por la «venta de un espacio público conocido como el parking del Silo». Recuerda que allí se podía aparcar para hacer compras, asistir al Mercafórum o disfrutar de conciertos. Considera que su pérdida es «una mala acción para la ciudadanía», destacando la versatilidad y funcionalidad del espacio. Denuncia además que ya se ha limitado la disponibilidad de aparcamiento.

Piden transparencia e imparcialidad

Cierra la sección una llamada de reflexión sobre la transparencia y la justicia. El lector denuncia «filtraciones de información, desde decisiones políticas hasta sentencias judiciales», y lamenta que la sociedad reciba mensajes confusos sobre los procesos legales. Señala que «el prestigio cuesta mucho ganarlo, pero perderlo, nada», y advierte que la falta de claridad afecta a la credibilidad del Supremo y de otros organismos. Concluye su mensaje destacando la importancia de la honradez y la imparcialidad por la justicia en la vida cotidiana.

Denuncia un lector, que envía imágenes de la esquina de Beatos Mena y Navarrete conSan José, «la falta de profesionalidad y de respeto de la empresa hacia Logroño y a la gente de nuestro barrio». En una de las actuaciones, han dejado la acera en condiciones, prueba de que «se pueden hacer las cosas bien». En la otra no y lamenta que el Ayuntamiento no haga nada.

