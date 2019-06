El presidente del Parlamento dejará su acta de concejal en Calahorra tras el verano TERI SÁENZ Logroño Miércoles, 26 junio 2019, 08:00

Jesús María García simultaneará ser presidente del Parlamento con las labores de concejal en Calahorra sólo de forma temporal. El sucesor de Ana Lourdes González como máximo responsable del hemiciclo riojano ha confirmado su intención de renunciar al acta que logró en las pasadas elecciones municipales después del verano, coincidiendo con la reanudación de la actividad parlamentaria.

El anuncio de la alcaldesa de la capital riojabajeña, Elisa Garrido, de que García ocupará un puñado de destacadas responsabilidades en el nuevo consistorio -representante del PSOE en la Junta de Portavoces, teniente de alcalde y edil de Urbanismo en una legislatura que debe aprobar el Plan General de la localidad- había suscitado dudas sobre la compatibilidad ética de ambas funciones. Más aún, cuando el propio García ha apostado por la profesionalización del Parlamento para posibilitar a sus señorías una dedicación exclusiva y la Presidencia recibe un salario -54.932 euros brutos anuales- para el desempeño de una tarea eminentemente institucional.

«Ya estaba hablado con Garrido, pero no ha sido posible concretarlo antes porque mi elección en el Parlamento no se aseguró hasta última hora», dice. «Estos meses servirán para cerrar asuntos y poner al día a quien me releve en Calahorra», abunda. La siguiente en la candidatura -número 11- es precisamente quien será su jefa de gabinete, Rebeca Sáenz, aunque cabe que corra la lista.