El presidente censura las desigualdades que favorecen a los regímenes forales

LUIS JAVIER RUIZ LOGROÑO. Miércoles, 19 diciembre 2018

La intervención de José Ignacio Ceniceros en la mañana de ayer en el encuentro 'La Rioja: crecimiento económico con desarrollo social' tuvo, por cuestiones obvias, un marcado tono económico. Pero el presidente regional encastró sus palabras entre dos bloques esencialmente políticos, eminentemente reivindicativos y con destinatarios: Cataluña, Navarra y el País Vasco. El desafío independentista y sus efectos en la convivencia social, por un lado; los regímenes fiscales forales, por otro. «Los excesos de algunas comunidades autónomas es lo que más ha perjudicado al estado autonómico», dijo a modo de introducción obviando nombres que quien más quien menos pronto incorporó al argumento del líder del ejecutivo.

Ceniceros no solo cargó contra el régimen foral. Señaló también a quienes han ido alimentando un sistema «opaco e impenetrable» que, argumentó, ahonda en las desigualdades de financiación de las diferentes comunidades autónomas. «Navarra y el País Vasco tienen potestad para establecer y regular su régimen tributario. Recaudan todos los impuestos y luego esos gobiernos regionales contribuyen a las cargas generales del Estado no asumidas a través de una cantidad, el llamado cupo o aportación», explicó Ceniceros antes de trasladar a su audiencia que el cupo, en cuestiones financieras, viene a ser algo así como la cuadratura del círculo en matemáticas, un problema irresoluble.

«Nadie ha sido nunca capaz de explicar cómo y de dónde salen las cifras del cupo líquido a abonar [por las administraciones autonómicas navarra y vasca]. Es un cálculo que todos los expertos definen como opaco e impenetrable y que solo algunos miembros del Gobierno de España y de los forales saben de dónde ha salido». Esa opacidad, continuó Ceniceros, tiene «efectos empíricos que sí han podido valorar los expertos». Y su conclusión, añadió, «es que las instituciones vascas disfrutan de más del doble de financiación pública por habitante que la media de las comunidades autónomas de régimen común y que el importe de esa sobrefinanciación no ha cesado de crecer desde el 2002».

En todo caso, el presidente apuntó para qué sirve el cupo y, también, quiénes han sido los responsables de su 'alimentación' durante las últimas legislaturas. «Suele ser moneda de cambio del Gobierno de Vitoria a la hora de conformar el Gobierno de España y otorgarle estabilidad», sentenció Ceniceros antes de recordar que esa «sobrefinanciación» no ha cesado de crecer desde el 2002 «con [los gobiernos] de Aznar, Zapatero, Rajoy y, ahora, Sánchez. Y crecerá más», auguró.

Sus críticas fueron más allá. Hasta la solidaridad interregional. Lo hizo leyendo parte de un informe de la comisión de expertos para la reforma del sistema de financiación autonómica: «Las regiones forales [...] deben empezar a aportar a la solidaridad interregional. No es lógico que dos regiones prósperas no contribuyan a dicha solidaridad cuando es un mandato constitucional. Sin duda, las dos regiones forales deben aportar a la solidaridad común y no hay ningún elemento que impida hacerlo. Es esencial que exista determinación política para llevarlo a cabo». Y lanzó una pregunta al auditorio: «¿Se imaginan dónde estaría colocada La Rioja con las ventajas económicas forales vasca y navarra?».

El lastre independentista

Pero no solo la fiscalidad del País Vasco y de Navarra tiene efectos colaterales sobre la economía riojana. Advirtió Ceniceros tras elogiar el actual estado autonómico -«un modelo avanzado de descentralización política y administrativa», que es «mejorable y que dista mucho de estar acabado»- que «los excesos de algunas comunidades es lo que más le ha perjudicado». La «falta de lealtad», concretó. Eso ha llevado a las Cortes Generales a un «disenso democrático», ha provocado la ruptura de la convivencia y se ha materializado en un «desafío al Estado de Derecho sin precedentes en este tiempo de democracia». Frente a esa realidad presumió de que el Parlamento regional «jamás había alcanzado el grado de consenso de esta Legislatura».

También denunció que la situación en Cataluña puede ser un lastre para la región. «No puede ser, y no es de justicia que quienes siempre hemos estado con la legalidad y la Constitución nos veamos lastrados por el desafío independentista. No podemos quedarnos a la espera de que se solucione un conflicto que se está eternizando». Por todo ello, sentenció: «No puede ser que la reforma del sistema de financiación no se aborde definitivamente ni que sigamos con diferencias entre territorios».

Tras su intervención, Ceniceros se sometió a las preguntas de los asistentes durante las que abordó desde la implantación de las TIC hasta el reto demográfico pasando por la reforma del Estatuto de Autonomía. Empezando por este último, se mostró confiado en que «llegue a las Cortes durante esta legislatura» y destacó el esfuerzo realizado por todos los implicados. Un esfuerzo que hizo extensivo, mostrando su disponibilidad a llegar a acuerdos, a la reforma de la ley electoral.

Sobre las TIC y la extensión de la red ultrarrápida en la región, Ceniceros destacó el impulso en la creación de empleo y riqueza del sector tecnológico de la región y trasladó su apoyo a seguir en esa línea. Además aseguró que la fibra llegará «a todos los municipios y polígonos industriales en el 2020», lo que permitirá mejorar la competitividad de las firmas allí instaladas.

Por último, Ceniceros destacó el repunte de inversión para abordar el reto demográfico y las medidas puestas en marcha para fomentar la natalidad y se congratuló del trabajo hecho para atajar la mortalidad en la Nacional 232. «Es una de las medidas de la que más orgulloso me siento», completó.