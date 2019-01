Prepara tu chimenea y tu piso para afrontar el frío para ahorrarte sustos y euros Una chimenea expulsa un montón de chispas al aire. / L.R. Unos sencillos consejos te ayudarán a mantener tu hogar en las mejores condiciones | Si vives en un piso te damos unas recomendaciones para ahorrarte unos euros en la factura del gas LA RIOJA Logroño Lunes, 21 enero 2019, 10:24

Has hecho los deberes. En la bajera no cabe un tronco más. Todo listo para aguardar la llegada del rigor del invierno y tú tan calentito. Habrá pocas cosas más placenteras que mirar la 'pantalla' de la chimenea, buena música y buena compañía.

Llega una semana complicada por las bajas temperaturas y la llegada de lluvias y nieve en los puntos más elevados. Es posible que, llegado el momento, te quedes encerrado en casa echando mano de tus reservas del arcón y quemando leña a manta. Pero ten cuidado.

Un deficiente cuidado de la chimenea puede derivar en sustos. Así que no está de más que te recordemos cómo puedes optimizar el uso de tu fuente de calor para que no haya sustos.

Los bomberos del CEIS Rioja ya dieron unos consejos recientemente, pero por insistir que no quede.

Consejos de los bomberos

1. Si percibes olor a quemado en tu casa, a pesar de tener la chimenea apagada en ese momento, sal de ella y llama al 112. En muchas ocasiones los incendios provocados por chimeneas no se manifiestan hasta varios días después.

2. Si realizas reformas y obras en tu vivienda es muy importante que te asegures de que el conducto de chimenea no pasa cerca de vigas de madera ni otros elementos inflamables. Está precaución es necesario tenerla en todas las plantas por las que discurre la chimenea.

3. No quemes plásticos ni maderas de mala calidad o tratadas con productos químicos, éstos generan humos negros muy densos que pueden quedar adheridos a la chimenea con el consiguiente riesgo de combustión.

4. No quemes grandes cantidades de leña y evita las llamas de gran altura, sobre todo a principio de temporada.

5. El conducto de chimenea necesita de un mantenimiento para garantizar su buen funcionamiento, limpiala una vez al año, reduciras el riesgo de incendio y hará mejor tiro.

Desollina la chimenea

Para el correcto funcionamiento de una chimenea es muy importante que cada cierto tiempo se realicen ciertos trabajos de mantenimiento. Consejos para deshollinar una chimenea.

1. En el mercado existen distintos sistemas para realizar este trabajo. Desde la tradicional escobilla hasta pastillas que limpian y mejoran el tiro. O el leño deshollinador. Colocamos el leño en la chimenea y prendemos el papel de autoencendido con una cerilla. El leño se quemará durante una hora y media, aproximadamente, y después se consumirá desprendiendo humo durante varias horas. Este humo desecará y neutralizará los alquitranes del conducto de la chimenea.

Deshollinadora profesional. / L.R.

2. Otra opción es utilizar el cartucho anti-hollín que se lanza entero y sin abrir sobre la llama cuando el hogar esté a fuego vivo.

3. Para que no se pierda el calor de casa os aconsejamos poner ventanas con doble acristalamiento, un correcto sellado de la ventana de la chimenea y ventilar el tiempo estrictamente necesario. Y no olvidéis hacer un buen uso de la chimenea, cerrando el tiro, para un consumo energético responsable.

Vives en tu piso

Vives en la ciudad y eso de la chimenea lo ves como una opción magnífica para una escapadita a una casa rural, pero lo tuyo es echar mano del termostato. También puedes ahorrarte unos euros de la factrua si tomas unas medidas muy simples.

1. Papel de aluminio o láminas reflectantes. Es una forma sencilla de evitar la pérdida de calor de los radiadores y que podemos colocar fácilmente de tal manera que el calor se proyecta hacia la habitación, evitando que se filtre por la pared.

2. No coloques muebles delante de los radiadores. El sofá, por ejemplo, absorbe el calor y no permite calentar la estancia. Sin embargo, cuando tenemos una casa de techos altos, se puede colocar un estante encima del radiador para canalizar mejor el calor. Una repisa encima de la calefacción hará que se detenga la elevación del aire caliente, sobre todo si está debajo de una ventana.

3. Usa cortinas, mejor gruesas. La ventana es una de las principales causas de fuga del calor. Si utilizamos cortinas con forro térmico evitaremos que se escape el calor en invierno y que entre en verano. Si no, siempre podemos utilizar cortinas gruesas o cubrir las que tenemos con materiales polares o plásticos.

4. Aprovecha el sol. Si hace sol, deja que la luz entre por la ventana. ¡Es gratis! Sin embargo, no te confíes y abras todas las ventanas. Aunque entren los rayos del sol la temperatura exterior seguirá siendo más baja que la que hay en el interior del hogar.

Plástico de burbujas para pegar en las ventanas.

5. Utiliza burletes en puertas y ventanas para evitar corrientes de aire. En el suelo, utiliza alfombras y si hay grietas o huecos en el suelo, no es mala idea aplicar un poco de relleno en ellos como vimos en este otro consejo de bricolaje.

6. El termostato debe estar a la temperatura adecuada. Para no derrochar energía el termostato no debe superar los 21ºC, considerada la temperatura ideal. Aunque es cierto que la temperatura puede variar de unas habitaciones a otras. Por ejemplo, en el cuarto de baño puede superar esta temperatura hasta los 22ºC y las habitaciones que no usamos oscilar hasta los 18ºC.

7. También puedes poner plástico de burbujas en las ventanas para mejorar el aislamiento y, llegado el caso, utilizar bolsas de agua caliente para calentar tu cama, si cocinas algo en el horno deja la puerta abierta cuando acabes tu plato favorito o deja la puerta del baño abierta cuando te duches.