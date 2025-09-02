Decide a quién quieres premiar

Desde hoy y hasta el día 17 puedes votar a tu candidato al Impronta de los Lectores entre los diez con mayor número de propuestas

Es la hora de la audiencia. Será ella la que, con sus votos, decida quién merece recibir el Premio Impronta de los Lectores 2025, una de las tres categorías de los galardones instaurados por Diario LA RIOJA el año pasado con motivo de su 135 aniversario.

Los premios regresan este año para, de nuevo, reconocer a riojanos que dejan huella, personas de prestigio reconocido por el conjunto de la sociedad, riojanos y riojanas de nacimiento o de adopción que han contribuido a prestigiar el nombre de la región y a la mejora de la sociedad en cualquiera de los campos del saber o de los ámbitos de la vida, por su trabajo, conducta o logros.

Las otras dos categorías de los galardones, Impronta a la Trayectoria y del Año, ya han sido elegidos por los periodistas de LA RIOJA. El de los Lectores, como su nombre indica, lo decide la audiencia. Y ya ha hecho sus propuestas, tanto a través de cupones recortables insertados en el periódico como en larioja.com. ¿Quiénes optan este año al Premio Impronta de los Lectores? Este es el listado de las diez personas y entidades que han recibido un mayor número de propuestas por parte de la audiencia:

Quienes se hagan con el galardón en cada una de las tres categorías recibirán una reproducción fiel y artística, a tamaño real, de una icnita original del yacimiento de Los Cayos, en Cornago, obra del artista jarrero José Antonio Olarte, en una gala que se celebrará el 16 de octubre en Bodegas Franco Españolas.

«Reviste una excepcional importancia para mí», dijo Claudio García Turza al recoger el Premio Impronta a la Trayectoria en la primera edición de los galardones en 2024. «He procurado siempre contribuir a devolver a San Millán su remoto prestigio cultural», añadió el doctor en Filosofía y Letras, profesor y divulgador.

«Me siento muy honrado y halagado, especialmente por recibirlo en mi tierra, de la que me siento muy orgulloso y de la que alardeo siempre», aseguró en un vídeo Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol, ganador del primer Premio Impronta del Año.

Y «es un inmenso honor recibirlo, además, el año de nuestro 50 aniversario», manifestó Olivia Berdonces, presidenta del Orfeón Logroñés al recoger el Premio Impronta de los Lectores 2024.

García Turza, De la Fuente y el Orfeón Logroñés fueron los primeros en inscribir sus nombres en los galardones de Diario LA RIOJA. Los Premios Impronta a la Trayectoria y del Año 2025 ya tienen nombre, que se conocerá en la gala. ¿Quién crees que debe ganar el de los Lectores este año? Desde hoy y hasta el 17 de septiembre puedes votar a tu preferido o preferida en la página web https://premiosimpronta.larioja.com.