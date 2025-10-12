Riojanos que pisan fuerte

La Rioja Domingo, 12 de octubre 2025, 08:42 Comenta Compartir

En La Rioja, octubre es sinónimo de vendimia, de cosecha. Tiempo de recogida del fruto que con mimo se ha trabajado y cuidado. Tres personas recolectarán el próximo jueves, día 16, el reconocimiento de Diario LA RIOJA y de sus lectores a su trabajo, a su trayectoria vital. Serán los ganadores de los Premios Impronta 2025, galardones que otorga este periódico a riojanos, de nacimiento o de adopción, que han contribuido a prestigiar el nombre de la región y a la mejora de la sociedad en cualquiera de los campos del saber o de los ámbitos de la vida por su trabajo, su conducta o sus logros.

Riojanos que han dejado huella y que se alzarán con uno de los galardones en sus tres categorías, Impronta a la Trayectoria, Impronta del Año e Impronta de los Lectores. Cada uno de ellos recibirá una reproducción a tamaño real de una icnita original del yacimiento de Los Cayos de Cornago, obra del escultor José Antonio Olarte.

Los nombres de los ganadores se harán públicos en el transcurso de una gala que se celebrará en Bodegas Franco-Españolas y que cuenta con la colaboración de UNIR, Caixabank, Fundación 'la Caixa', Ayuntamiento de Logroño, Parlamento de La Rioja y Gobierno de La Rioja. El evento será retransmitido en directo por larioja.com.

Claudio García Turza (Trayectoria), Luis de la Fuente (Año) y el Orfeón Logroñés (Lectores) fueron, el año pasado, los primeros que cincelaron sus nombres en los Premios Impronta.

Tres riojanos recogerán el próximo jueves el fruto de su cosecha y añadirán a su patrimonio personal el reconocimiento de Diario LA RIOJA: sus Premios Impronta.

Impronta a la Trayectoria El reconocimiento a toda una vida con propósitos

Para hacerse con el Premio Impronta a la Trayectoria hay que transitar por la vida con coherencia. Mirar hacia atrás y comprobar que todo, que casi todo encaja. Mirar al frente y ver que lo que se deja en el pasado tiene presente y tiene, también, futuro.

Los periodistas de Diario LA RIOJA estamos convencidos de ello, y por eso creemos que la persona que hemos propuesto para Premio Impronta a la Trayectoria reúne todos los requisitos, acumula méritos de sobra para hacerse con el galardón porque ya forma parte de la historia de esta región. Que dejar huella quizá sea algo sencillo; hacerlo por y para tu tierra es digno de reconocimiento. Así lo entendimos, también, los periodistas de LA RIOJA cuando el año pasado otorgamos el primer Impronta a la Trayectoria al catedrático de Historia de la Lengua Española Claudio García Turza.

Porque el trabajo personal, la historia, el compromiso, la libertad, la esperanza y la memoria son buenos compañeros en el recorrido vital. Y merecedores del Premio Impronta a la Trayectoria 2025.

Impronta del año Recoger el frutode lo que se ha sembrado

Seguir, un día más, un año más, investigando, explorando, compartiendo conocimientos. Continuar al pie del cañón sin mirar el calendario, sin poner la vista en la jubilación. Sumar pequeñas y grandes gestas en un año, en toda una vida, en favor de una región, de una idiosincrasia, de un modo y un modelo de vida.

Los periodistas de Diario LA RIOJA hemos concedido el Premio Impronta del Año a una persona que ha devuelto a esta región tanto o más de lo que ella le ha aportado. Todo un ejemplo de esfuerzo, de trabajo continuo, de doblar el espinazo para trabajar pero sin doblegarse ante nadie. Y, siempre, compartiendo sus conocimientos.

En la primera edición de los galardones, el Premio Impronta del Año fue para Luis de la Fuente. «Me siento muy honrado y halagado, especialmente por recibirlo en mi tierra, de la que me siento muy orgulloso y de la que alardeo siempre», dijo el seleccionador nacional de fútbol.

Porque en la tierra crece lo que se siembra, el Impronta del Año 2025 recogerá el fruto de su cosecha.

Impronta de los lectores Un premio para la audiencia: elegir a la persona galardonada

La primera y última razón de ser de un periódico son sus lectores, su audiencia. A ellos nos debemos y con ellos adquirimos y renovamos cada día un compromiso, el del trabajo hecho con honradez. Porque salir a la calle durante 136 años, en el caso de la edición en papel, y casi 30 en la versión digital y encontrar un público fiel refleja, por una parte, una sociedad que refrenda el periodismo de calidad y por otra, una empresa, Nueva Rioja, que se sostiene como referente en el tiempo gracias a su buen hacer. Por ese compromiso con la audiencia y porque nuestro público ya demostró su tino en la primera edición de los Impronta, LA RIOJA ha vuelto a dejar en sus manos el reconocimiento de un premio, el de los Lectores.

Con un doble sistema de propuestas y votación, en papel y web, que se mantiene en esta convocatoria, la audiencia otorgó en 2024 el Impronta de los Lectores al Orfeón Logroñés, con motivo de su 50 aniversario. Y nos congratula el renovado acierto de nuestra audiencia este año al conceder el premio a una persona entre cuyos numerosos méritos se encuentra, precisamente, congregar a una amplia audiencia...