Buscamos a los riojanos más solidarios para ayudarles Diario LA RIOJA y Caja Rural de Navarra convocan la tercera edición de los Premios Compromiso Social, dotados con 2.000 euros para cada una de las tres categorías, cuyo plazo de inscripción todavía sigue abierto

Foto de familia de los galardonados, jurado y autoridades, en la segunda edición de los premios, en diciembre del pasado año.

La Rioja Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:25

Buscamos a los más solidarios para ayudarles, queremos conocer a aquellas asociaciones, entidades y ONGs que colocan en su diana al prójimo para tratar de hacer su vida mejor. Para ello, Diario LA RIOJA y Caja Rural de Navarra han convocado la III Edición de los Premios Compromiso Social de La Rioja, con el doble objetivo de dar visibilidad a los proyectos más altruistas de la región y, a la par, ofrecer un respaldo económico, con la entrega de 6.000 euros, 2.000 a cada una de las iniciativas premiadas en las tres categorías de estos galardones.

La convocatoria sigue abierta y todos los interesados en participar disponen aún de varios días para remitir sus proyectos –las bases se pueden consultar en www.larioja.com/compromisosocial–. El año pasado el llamamiento fue un éxito, con un total de 42 iniciativas de 32 entidades diferentes, que se lo pusieron realmente complicado al jurado.

Quién puede presentarse Aquellas personas jurídicas sin ánimo de lucro (asociaciones, fundaciones, federaciones, clubes deportivos, entidades religiosas, ONGD´S, etc.), que tengan su domicilio social en La Rioja o esarrollen su actividad en esta Comunidad y que puedan acreditar su participación en un proyecto social o solidario durante el año 2025, de impacto positivo para su entorno. Las bases se pueden consultar en www.larioja.com/compromisosocial.

Tres categorías Impacto social: reconoce proyectos que han tenido un impacto significativo en comunidades o grupos específicos.

Diario LA RIOJA y Caja Rural de Navarra vuelven a organizar, por tercer año consecutivo, unos galardones que cuentan con el patrocinio de la ADER (Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja y la colaboración de la Universidad de La Rioja (UR).

Los ganadores de las anteriores ediciones El pasado año fueron premiados FARO, Aspace Rioja y AIER; y en 2023, Fundación Pioneros, Teléfono de la Esperanza y Cruz Roja.

El premio Cada una de los iniciativas galardonadas recibirá un cheque de 2.000 euros, además de un trofeo conmemorativo.

La gala de entrega de premios se celebrará el próximo 17 de diciembre en el aula Magna del Edificio Quintiliano de la UR.

Como en las dos ediciones precedentes, la de este año se compone de tres categorías: la de Impacto Social, para iniciativas con un alcance significativo en comunidades o grupos específicos, en las que se evalúa la huella y duración del impacto positivo generado; la de Innovación Social, que distingue proyectos que han abordado problemas sociales de manera creativa y original, con nuevas ideas, enfoques tecnológicos o colaboraciones inusuales; y la de Escalabilidad Social, destinada a propuestas con capacidad de expandirse y replicarse en distintos contextos o espacios. Cada uno de los galardonados recibirá un cheque de 2.000 euros además de un trofeo conmemorativo.

El jurado analizará todos los proyectos presentados y designará a los elegidos, que serán homenajeados durante la gala que se celebrará en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la UR.

En la primera edición los triunfadores fueron Fundación Pioneros, Teléfono de la Esperanza y Cruz Roja. El año pasado tomaron el testigo otras tres entidades o asociaciones. En concreto fueron FARO, con su proyecto 'Preparados, Listos ¡¡Ya!!', que logró el galardón Impacto Social; Aspace Rioja y su programa 'Huerto terapéutico', en Innovación Social; y AIER y su proyecto 'Energ-éticamente sociales', en Escalabilidad Social.