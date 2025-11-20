Reconocimiento a todo un sector

César Álvarez Logroño Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:09 | Actualizado 08:07h. Comenta Compartir

Este jueves, a partir de las 19.00 horas (en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja), la mejor cosecha del año 2025 recibirá el reconocimiento expreso y público a su labor en el sector primario, porque es hoy cuando se entregarán los nuevos Premios del Campo.

LOS PREMIADOS Cooperativa/empresa Bodega Cooperativa Viñedos de Aldeanueva.

Agricultor/a profesional Pedro Arce.

Mujer emprendedora Soledad Fernández Daroca.

Juventud Clara Sarramián (agricultora).

Mejor alimento Alubia de Anguiano.

Agricultura Sostenible UR-EUGIFT El Colletero y Conservas Cidacos.

Premio a la trayectoria Se hace público en el transcurso de la gala. Lo otorga Diario LA RIOJA, como coorganizador.

Premio Innovación Se desvela durante el desarrollo de la gala. Es potestad de CaixaBank, como coorganizador.

El jurado ya hizo públicos el pasado día 11 de noviembre, tras su reunión de evaluación, quiénes son los que han merecido este año las distinciones. Según recogen las bases, los premios reconocen «a aquellas empresas, instituciones y personas que con su trabajo, proyectos y actividades han contribuido al desarrollo del sector en La Rioja».

En la convocatoria de este año (organizada por Diario LA RIOJA y CaixaBank, con el patrocinio de Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja EU-GIF), los premiados son Viñedos de Aldeanueva (Empresa/cooperativa), Pedro Arce (Agricultor profesional), Soledad Fernández Daroca (Mujer emprendedora), Clara Sarramián (Juventud) y la Alubia de Anguiano (Mejor alimento). Además, hay una nueva categoría: se trata del premio UR EU-GIF Agricultura Sostenible que es, ex-aequo, para Conservas Cidacos y El Colletero.

Premios sin dueño

Además, en la misma gala de esta tarde se desvelarán también dos premios que otorgan los dos organizadores del evento y que no se han hecho públicos todavía pero que también se entregarán hoy durante el acto.

CaixaBank dará el Premio a la Innovación en el sector primario (Agricultura o Ganadería) mientras que Diario LA RIOJA otorgará el premio homenaje a una persona cuya trayectoria vital haya estado dedicada al campo. Éste último constituye el elemento sorpresa de la gala porque el ganador acudirá al acto engañado y sin saber que va a ser uno de los protagonistas del mismo.