Los premiados, junto a los organizadores y patrocinadores de la gala.

Los premiados, junto a los organizadores y patrocinadores de la gala. Sonia Tercero

Los Premios del Campo evidencian la necesidad de supervivencia del sector

La gala de entrega de los galardones pone en valor a un sector fundamental en La Rioja, que no vive su mejor momento

César Álvarez

César Álvarez

Logroño

Jueves, 20 de noviembre 2025

Comenta

El sentido de los Premios del Campo lo verbalizó, explícitamente, Abel Torres –gerente de la Bodega Cooperativa Viñedos de Aldeanueva– cuando dijo: «Cuidemos a los ... agricultores porque, sin ellos, esta tierra no tendría sentido». Sin embargo, era un sentir general y una idea que sobrevolaba en el ambiente en todas las intervenciones, especialmente en las primeras.

