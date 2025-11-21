Los Premios del Campo evidencian la necesidad de supervivencia del sector

El sentido de los Premios del Campo lo verbalizó, explícitamente, Abel Torres –gerente de la Bodega Cooperativa Viñedos de Aldeanueva– cuando dijo: «Cuidemos a los ... agricultores porque, sin ellos, esta tierra no tendría sentido». Sin embargo, era un sentir general y una idea que sobrevolaba en el ambiente en todas las intervenciones, especialmente en las primeras.

Goyo Ezama, director general de Nueva Rioja, fue el encargado de abrir el acto y el que señaló que los Premios del Campo –que van ya camino de su primera década de vida– están destinados a aquellos que hacen mejorar la sociedad riojana desde el sector primario, como lo son agricultores y ganaderos, y añadió que «el campo forma parte del ADN de Diario La Rioja desde su fundación porque llevamos 136 años divulgando sus logros, y porque cualquier medio local debe mantener un estrecho vínculo con el mundo rural».

Las frases «El campo está impreso en el ADN de Diario LA RIOJA. Todo medio local debe tener un estrecho vínculo con el mundo rural» Goyo Ezama Director General Nueva Rioja

«La gente del campo hacéis que La Rioja sea referente de calidad, sostenibilidad y excelencia agroalimentaria» Isabel Moreno Dtra. Territorial Ebro de CaixaBank

«La UR se ha consolidado como un espacio de conocimiento, de innovación y compromiso con el territorio» Eva Sanz Rectora Universidad de La Rioja

Y antes de ceder la palabra a Isabel Moreno, directora de la territorial Ebro de CaixaBank, emplazó a los presentes a volverse a ver allí mismo en 2026 para celebrar los primeros diez años de los premios.

Moreno quiso empezar por reafirmar el compromiso de CaixaBank con el mundo rural «reconociendo la profesionalidad y la labor de quienes trabajáis en un sector esencial para nuestra economía y para nuestro futuro». Como apunte estadístico añadió que «el 60% de nuestras oficinas están ubicadas en el ámbito rural».

La representante de CaixaBank –coorganizador del evento– señaló que las gentes del campo siguen haciendo posible que La Rioja «sea referente de calidad, sostenibilidad y excelencia agroalimentaria» y apuntó a la innovación –que la entidad premia con el galardón que lleva su nombre– como la única forma de seguir mejorando.

Ampliar Asistentes a la entrega de premios. S.T.

Eva Sanz, rectora de la Universidad de La Rioja –que este jueves cumplía su primer año de mandato– habló no solo en calidad de anfitriona, sino también como representante de EU-GIFT, la alianza que lidera la UR y que aglutina a seis universidades para desarrollar un trabajo conjunto en torno al sector agroalimentario (con productos de calidad reconocida por la UE y vinculados al territorio). La UR y EU-GIFT patrocinan este año, por primera vez, el premio a la sostenibilidad.

Sanz comentó que «la Universidad de La Rioja se ha consolidado como un espacio de conocimiento, de innovación y compromiso con el territorio». La rectora apuntó además que «este año es especial porque desde marzo, la UR lidera la alianza europea EU-GIFT comprometida con la sostenibilidad, la gobernaza territorial la gestión inteligente de los recursos y el espacio de las zonas rurales como espacios de oportunidad».