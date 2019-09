Cada vez más precoces EFE Crece la violencia de género entre los más jóvenes en La Rioja | Cuatro de los presuntos agresores contabilizados el año pasado en la región tenían menos de 16 años CARMEN NEVOT Logroño Sábado, 14 septiembre 2019, 08:55

Las estadísticas en materia de violencia de género que arroja la Fiscalía de La Rioja en su memoria del 2019 con datos del 2018 tampoco dan lugar al optimismo. El Ministerio público constata un «rejuvenecimiento» de los denunciados por violencia de género.

Así las cosas, el año pasado, del total de denunciados cuatro tenían menos de 16 años, y en 25 casos el agresor no superaba la veintena. Las víctimas también son cada vez más jóvenes. Doce de ellas tenían entre 16 y 17 años y una no llegaba ni a los 16. Los casos que se producen a edades más tempranas ya superan a aquellos en los que la víctima tiene más de 61 años.

Un dato para la alarma, no sólo por la edad tanto de víctimas como de verdugos, sino porque teniendo en cuenta todos los rangos de edad, el año pasado hubo 630 denuncias, 90 más que un año antes. Al menos según los datos de la Delegación del Gobierno en La Rioja recogidos en la Memoria de la Fiscalía.

Para la psicóloga Concha Santo Tomás es innegable el repunte de las conductas machistas entre los más jóvenes pese a que cada vez se invierte más en formación en igualdad para evitar precisamente estas actitudes.

Un gasto que, en su opinión, no sirve de nada si luego en casa «no ven a sus padres actuando igual. El ejemplo de casa es el que cuenta», subraya la experta. De ahí que «por mucho dinero que nos gastemos no va a calar el mensaje si no se enseñan ciertos comportamientos en casa». Al final lo que se está consiguiendo «es el regreso del macho ibérico».