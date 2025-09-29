El precio de la vivienda en La Rioja acumula un aumento anual del 6,5% al cierre de junio Con un coste medio de 1.342 euros el metro cuadrado en la región, un ciudadano debe destinar su salario íntegro de 5,1 años a la compra del piso

El precio de la vivienda, tanto nueva como usada, registró en junio en La Rioja un incremento anual del 6,5% (3,6% en el primer semestre del año, con un precio medio de 1.342 euros el metro cuadrado, el quinto más barato de España, según el último informe de Sociedad de Tasación (ST).

En la comunidad, un ciudadano necesita destinar para la compra de una vivienda de tipo medio 5,1 años de salario íntegro, frente a los 7,6 años de media nacional para la adquisición de una vivienda al cierre del tercer trimestre de 2025.

En el conjunto nacional, la vivienda intensificó su subida desde septiembre con un aumento interanual cercano al 7% (6,9%) hasta los 2.047 euros por metro cuadrado, según ST, que prevé que el año cierre con un incremento del 7,4% y 2.084 euros/m².

Con estos datos, la subida semestral del precio de la vivienda se sitúa en el 3,6%. Ya en junio el precio superó los 2.000 euros por metro cuadrado por primera vez desde 2010.

Pese a este encarecimiento, ST señala en un comunicado que los datos todavía están alejados del máximo histórico de 2.290 euros por metro cuadrado que se alcanzó en diciembre de 2007, en pleno 'boom' del sector inmobiliario.

Entre los factores que explican este aumento de los precios la firma de tasación destaca las mejores condiciones de financiación y la falta de oferta disponible, que pese a haberse reactivado ligeramente en el primer semestre de 2025, sigue sin ser capaz de absorber la demanda actual.

Las previsiones de ST apuntan a que esta tendencia de incrementos del precio medio continúe en los próximos meses.

Baleares lidera las subidas (+8,5%) y ya es la segunda más cara –2.871 euros/m²) tras Madrid (3.281 euros/m²). El precio en La Rioja (1.342 euros) es el quinto más barato del país, en un ranking que cierra Extremadura (993 euros por metro cuadrado).

