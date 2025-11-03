LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Construcción de bloques de viviendas en la calle Marqués de Larios de Logroño. SONIA TERCERO

El 26,5% del precio de una vivienda nueva en La Rioja «se va en impuestos y tasas», critica la patronal

La asociación riojana de promotores CPAR denuncia la «maraña fiscal que lastra al sector» y pide a las administraciones una rebaja impositiva

Logroño

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:28

La vivienda se ha convertido en asunto de prioridad nacional. Las dificultades de muchos ciudadanos para acceder no solo al mercado de la compra ... sino también del alquiler y la creciente demanda de pisos que no se ve satisfecha por una oferta ralentizada determinan un tablero de juego en el que la fiscalidad tiene también un papel relevante. Porque más de una cuarta parte del precio final de venta que se paga por la construcción de una vivienda nueva «se va en impuestos y tasas a las diferentes administraciones públicas estatal, autonómica o local», asevera el presidente de la asociación de empresarios de la construcción y la promoción de La Rioja (CPAR), Carlos del Rey. Un estudio elaborado recientemente por esta patronal revela que el 26,43% del coste corresponde a diferentes tributos y gravámenes «en esta maraña fiscal que nos lastra».

