LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre observa los carteles de una inmobiliaria en Logroño. SONIA TERCERO

La vivienda se encarece un 19% en La Rioja y un 31% en Logroño en solo tres años

Los precios por metro cuadrado alcanzan su máximo desde 2011 tras la mayor subida interanual registrada

Sergio Martínez

Sergio Martínez

Logroño

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:17

Comenta

La crisis del acceso a la vivienda es uno de los temas del momento y no parecen faltar argumentos para sostener el debate y ... la reflexión en torno a este asunto que afecta a tantos riojanos. El último llega desde la estadística del Ministerio, que cifra en 1.352 euros el precio medio del metro cuadrado en toda La Rioja según el valor de tasación, mientras que este coste se eleva a 1.713 euros en Logroño. Cifras en ascenso que reflejan el mayor encarecimiento interanual de toda la serie estadística (desde 2006) y que se dispara al comparar la situación con la de hace tres años: hoy cuesta un 19% más que entonces comprarse una casa en la región y un 31% si se adquiere en la capital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una persona al precipitarse al vacío en Ribafrecha
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 El invierno asoma con las primeras nevadas
  4. 4 Denuncian en Navarrete a un hombre por portar speed y un puño americano con sistema táser
  5. 5 Los alumnos del internado del Marqués de Vallejo se trasladarán a La Laboral
  6. 6

    La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados
  7. 7 Primer caso de gripe aviar en La Rioja: una grulla muerta en los Sotos de Alfaro
  8. 8

    «Mi hijo solo pregunta por su maleta, quiere volver al internado»
  9. 9 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  10. 10

    Beltrán incluye a su candidatura del PR a los ex de Vinea, pero la formación pierde a 19 militantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La vivienda se encarece un 19% en La Rioja y un 31% en Logroño en solo tres años

La vivienda se encarece un 19% en La Rioja y un 31% en Logroño en solo tres años