La vivienda se encarece un 19% en La Rioja y un 31% en Logroño en solo tres años

La crisis del acceso a la vivienda es uno de los temas del momento y no parecen faltar argumentos para sostener el debate y ... la reflexión en torno a este asunto que afecta a tantos riojanos. El último llega desde la estadística del Ministerio, que cifra en 1.352 euros el precio medio del metro cuadrado en toda La Rioja según el valor de tasación, mientras que este coste se eleva a 1.713 euros en Logroño. Cifras en ascenso que reflejan el mayor encarecimiento interanual de toda la serie estadística (desde 2006) y que se dispara al comparar la situación con la de hace tres años: hoy cuesta un 19% más que entonces comprarse una casa en la región y un 31% si se adquiere en la capital.

Todavía suenan muy lejanos los importes que se alcanzaron en tiempos de la burbuja inmobiliaria –de hasta 2.506 euros en Logroño de media–, esos que a nivel nacional ya se han superado, pero la escalada de precios en nuestra comunidad se está sintiendo notablemente desde la pandemia, y de manera más agudizada en los últimos dos años. Además de lo que puede observarse en los anuncios inmobiliarios o aquello que comprueban con frustración los ciudadanos que optan por comprar una casa, numerosas son las fuentes que certifican el incremento, la última de ellas, la estadística de valor tasado del Ministerio de Vivienda, referente al tercer trimestre del año. El precio del metro cuadrado de vivienda libre, que se sitúa en 1.352 euros en La Rioja y 1.713 euros en Logroño, no alcanzaba valores tan elevados desde el año 2011, en pleno descenso después de la gran crisis y el pinchazo inmobiliario.

«Alcanzamos cifras a las que los compradores es difícil que puedan acceder», señala Martínez Solozábal

Los datos de este tercer trimestre evidencian un encarecimiento interanual de la vivienda del 10,4% en el conjunto de la comunidad y del 12,6% en la capital riojana, algo sin precedentes. Además, mirar un poco más allá, sin necesidad de alejarse demasiado, implica comprobar cómo el acceso a la vivienda se está convirtiendo en un problema irresoluble para muchos ciudadanos. Desde el tercer trimestre de 2022, el coste del metro cuadrado se ha incrementado 219 euros en La Rioja, un 19%, un panorama que se recrudece en Logroño, donde este ascenso alcanza los 401 euros, un 31% más que tres años atrás. Esta subida media asciende aún más al hablar de inmuebles de menos de cinco años, hasta el 38%, que fijan sus precios en 2.413 euros en la capital y, 1.836 euros en la región, según los últimos datos disponibles.

La cifra 1.352 euros es el precio medio de tasación del metro cuadrado en La Rioja.

401 euros se ha encarecido el metro cuadrado en Logroño desde 2022

El optimismo postpandémico, en un momento en el que se mantenían unos precios más ajustados y unos tipos de interés muy bajos, fue impulsando poco a poco el coste de la vivienda y las operaciones de compraventa. Esa dinámica ha terminado llevando al mercado inmobiliario a unos dígitos desconocidos desde hace años y a una escalada como la que se producía en la época del 'boom' de la primera década del siglo.

Además, vuelve a ampliarse la distancia entre la media regional y la de Logroño. Hace una década no había ninguna diferencia de precios entre ambos contextos, justificado en buena parte por un mercado prácticamente en parada, sin embargo, vuelve a abrirse la brecha a algo menos de 400 euros. En 2008, antes del pinchazo de la burbuja, era de 1.000 euros.

«Todo tiene un tope»

El acelerado encarecimiento, pese a todo, parece mostrar algunos síntomas de agotamiento ligados a una menor bonanza en un mercado que había vuelto a resurgir con fuerza. «Todo tiene un tope y todos sabemos cómo está la economía y el poder adquisitivo de la población. Hay un momento en el que alcanzamos unas cifras a las que los compradores tienen muy difícil acceder», señalan Óscar Martínez Solozábal, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios, que considera que, «mientras que la obra nueva es como es y resulta difícil que baje de precio por el aumento de costes de suelo, personal o material, en la segunda mano será el mercado el que acabe marcando un tope».

A esta situación hemos llegado, según Martínez Solozábal, por efecto de «un mercado de alquiler que está peor que el compraventa, al que ha acudido mucha gente y eso se ha sentido en la demanda. También ha habido cierta 'psicosis', con muchos pensando que esto no va a dejar de subir y subir y lanzándose a comprar a todo correr». Después de ello, el experto estima que «la demanda se está frenando algo, pero por lógica: los precios han subido mucho, los bancos están empezando a limitar más las hipotecas, los intereses vuelven a crecer algo... Tal y como están los presupuestos familiares, no es fácil».