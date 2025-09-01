El precio del alquiler sube en La Rioja el 11,5% en el ultimo año El alza, la cuarta más alta del país, sitúa la factura en la región en 9,1 euros por metro cuadrado y mes, un récord pero aún entre las más bajas de España

Una pareja consulta los precios de alquiler de vivienda en el escaparate de un inmobiliaria logroñesa.

La Rioja Lunes, 1 de septiembre 2025, 21:28 Comenta Compartir

Alquilar una vivienda en La Rioja costó el pasado mes un 0,8% más que en julio en una escalada que, de momento, no parece tener fin. De hecho, el precio para el inquilino ha aumentado ya el 11,5% en el último año, un punto por encima de la media nacional (10,5%), lo que representa la cuarta mayor subida del país tras Castilla-La Mancha (13,5%), Madrid (12,3%) y Andalucía (12,0%), de todas las comunidades autónomas, según el último informe publicado por idealista.

En concreto, el precio riojano del alquiler se ha situado en agosto pasado en 9,1 euros por metro cuadrado, máximo histórico en la región, tras un alza mensual del 0,8% y del 3,2% con respecto al trimestre anterior.

EL PRECIO 9,1 euros por metro cuadrado y mes cuesta el alquiler de una vivienda en La Rioja, el cuarto más bajo del país y 5,4 euros por debajo de la media nacional (14,5 euros). Por debajo solo están Castilla y León (9,0 euros), Castilla-La Mancha (8,1) y Extremadura (7,3).

En el conjunto de España, agosto se ha cerrado con una subida interanual del precio del alquiler del 10,5%, hasta alcanzar los 14,5 euros por metro cuadrado. El precio se ha mantenido sin alteraciones en los tres últimos meses y ha registrado una bajada del 0,4% con respecto a julio.

Entre las más baratas

Pese al fuerte repunte los precios del alquiler en La Rioja figuran todavía, gracias a esos 9,1 euros mensuales por metro cuadrado, entre los más beneficiosos de España, solo mejorados por Extremadura (7,3), Castilla-La Mancha (8,1) y Castilla y León (9,0), en un ranking que encabezan La Comunidad de Madrid (20,5 euros por metro cuadrado), Baleares, (19,4), Cataluña (18,5), Canarias (15,0) y País Vasco (14,9), las únicas por encima de la media nacional (14,5 euros por metro cuadrado).

Hasta 47 capitales españolas tienen precios superiores con respecto a agosto del año pasado, con las únicas excepciones de Soria (-0,3%) y Cuenca (-0,1%). El incremento más pronunciado ha sido el de Segovia (+19,6%), Teruel (18,9%), Zamora (18,8%), Orense (15,8%) y León (15,6%). En Logroño, pese a reducirse el 0,6% los precios respecto a julio, el alza anual es del 8,7%. Con una factura de 9,1 euros por metro cuadrado y mes, la vivienda de alquiler logroñesa se mantiene en la parte baja de una clasificación que lideran Barcelona (23,1 euros), Madrid (22,2), San Sebastián (18,4) y Palma (18), entre otros, y que cierran Ciudad Real (7,6) y Lugo, Zamora, Cuenca y Cáceres, todas con 7,9 euros por metro y mes.