DEL POTASIO

El potasio es el catión dominante en uvas y en vinos y es especialmente abundante en el hollejo de la uva tempranillo de Rioja, sobre todo en los suelos arcillo-calcáreos.

Hace ya bastantes años descubrimos que al agostar la hoja, el potasio de la hoja de la vid y el de los sarmientos descendía hasta el racimo y se acumulaban en la uva y fuertemente en el hollejo y por esta razón la uva perdía acidez pues el potasio solidificaba parte del acido tartárico. Este logro nuestro fue asumido por investigadores europeos.

En esta campaña 2019 los vinos han resultado mas ácidos, por ahora, pues al no haber cambiado de color la hoja, el potasio no ha pasado a la uva y su acidez tartárica no se ha solidificado. Ello supone que la vinificación ha sido mas sana pero va a retrasar un poco la desacidificación maloláctica.

Y podemos pensar, en la intención de hacer vinos de viñas singulares, como preceptivo que la vendimia se realiza cuando ya hay parada vegetativa, que estos vinos sean de poca acidez pues se ha vendimiado cuando la hoja cambia de color, que es indicativo de haber pasado el potasio de sarmientos y hojas a la baya.

Por ello los vinos singulares serán pobres de acidez fija y en la cata se notará por tener solo débil acidez detectada en el ápice de la lengua y sin fijaciones acidas sobre paladar ni sobre encías.

El paso siguiente va a ser encauzar la «maloláctica». Y en esta tarea nos fijamos en ácido málico que suele ser de tres gramos por litro, pero este proceso natural bacteriano viene regulado por la acidez fija, por lo tanto por el ácido tartárico de la uva pero no por total sino tan solo por el libre, que es el que no se ha fijado al potasio al cambiar la hoja de color. Por todas estas razones es el potasio quien regula, ya en el vino, los procesos microbianos (bacterias) y la cata.

En la uva tempranillo, el potasio del hollejo es 3 gramos por kilo. En el mosto de la misma uva es de 0,8 gramos. Al estrujarla resulta líquida de 2,5 gramos de potasio por kilo, y después de la crianza y embotellado, como el potasio es inestable en el vino, resulta, a la hora del consumo que el potasio solo llega al de medio gramo por litro.