El portal de diseño referente en español afea la nueva marca turística de La Rioja Imagen de la nueva imagen turística de la región y abajo, el logotipo al que sustituyó en noviembre pasado. :: l.r. Ocho de cada diez usuarios en una encuesta de Brandemia opinan que el nuevo logo es «el peor del 2018» por «su pobreza, vacío, falta de elegancia» y una estética «anticuada» M. J. GONZÁLEZ LOGROÑO. Miércoles, 16 enero 2019, 23:47

«Vacía, sin un concepto sólido que la respalde, pobre en su fondo y en su forma, poco elegante y gráficamente anticuada». Estas son las razones que han llevado a casi ocho de cada diez usuarios del portal de diseño gráfico Brandemia a considerar que la nueva marca turística de La Rioja es la peor del 2018.

Esta plataforma online, principal referencia en el análisis de identidad corporativa en español, ha realizado una encuesta en su web que otorga al recién estrenado logotipo turístico de la comunidad (se presentó a mediados de noviembre pasado) 287 votos negativos sobre un total de 386 (el 74% del total) que lo sitúan como el primero de los diez proyectos más deficientes del ejercicio pasado. Tras la marca riojana (regular para el 18% y buena sólo para el 8%) figuran la naviera Transmediterránea (69% de votos negativos), el Banco Ciudad de Buenos Aires (66%), el comparador de precios de hoteles Trivago (64%), la marca país de Argentina y el grupo Expedia (ambos con el 59%), la firma de moda Celine (56%), la marca británica Burberry (53%), la aplicación para encontrar compañeros de piso Badi (48%) y la nueva imagen de la ciudad de Santander (47%).

Los usuarios, profesionales en identidad corporativa y creación de marcas, secundaron de forma mayoritaria la valoración negativa del logotipo realizada en un artículo subido a la web de Brandemia por la responsable de Diseño en la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE) de Madrid, Laura Fernández. Según esta experta, el logotipo «es sin duda una oportunidad perdida para expresar el enorme potencial de La Rioja». El vino fue «el concepto que se apropió de su anterior identidad turística» durante trece años y «era incapaz de expresar 'La Rioja Auténtica' que alude a la esencia de la región, no solo su a historia y sus tradiciones, también a lo privilegiado de su situación y lo peculiar de su cultura y gastronomía». La nueva marca, presentada el pasado 13 de noviembre, se engloba en la campaña publicitaria 'La Rioja Auténtica', con un coste de 287.980 euros para los próximos dos años.

Eduardo Rodríguez Osés Gobierno de La Rioja «El proyecto solo lleva dos meses y le quedan dos años para desarrollarse»

Sin embargo, la nueva identidad desarrollada por la agencia madrileña September (compitió con otras ocho propuestas) no ha convencido a Fernández: «Es complicado descifrar cómo representa (el logotipo) a La Rioja o qué relación tiene con este territorio». «Esta identidad está vacía. No tiene un concepto sólido que la respalde y resulta pobre en su fondo y en su forma. Del mismo modo -añade-, la campaña es poco elegante y gráficamente anticuada, además de que La Rioja es una zona de paisajes arrebatadores y, sin embargo, las imágenes de la campaña son clichés». En definitiva, «este trabajo es sin duda una oportunidad perdida para expresar el enorme potencial de La Rioja. No solo su historia y sus tradiciones, también lo privilegiado de su situación y lo peculiar de su cultura y gastronomía. Lamentablemente son muchos los casos de regiones que toman la iniciativa para desarrollar su identidad turística y no alcanzan el objetivo (...). Tal vez por no esforzarse en el desarrollo de una estrategia de marca previa que aporte conceptos sólidos en la identidad gráfica o, tal vez, por no tener un nivel de exigencia alto».

En réplica, el director general de Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, recuerda que la propuesta riojana es fruto de «un concurso y de la participación del sector turístico riojano» y advierte de que cualquier valoración es muy «prematura», pues «quedan dos años por delante para desarrollar las campañas publicitarias en toda variedad de formatos y en diversos idiomas». Rodríguez Osés añade que el presupuesto de 287.980 euros financia «en su totalidad» un proyecto (diseño y desarrollo incluidos) «notorio, legible, versátil y atrevido», y del que espera un «impacto positivo».