POR NOSOTRAS

No le han preguntado, pero si lo hubieran hecho, Martina lo tiene claro, las protagonistas del 2018 han sido sin duda las mujeres. Lo ha vivido desde la barrera, pegada a la pantalla del televisor, a su edad no está para muchas alharacas, pero ver a miles de mujeres como ella salir a las calles para reivindicar una igualdad que ni en los mejores sueños se podía imaginar, le proporcionó un subidón aún mayor que el de la sangre que le transfundieron tras la operación de cadera. Desde entonces las pocas veces que sale a la calle lo hace henchida de satisfacción. Ser mujer es de esas cosas que desde el 8 de marzo le hacen ponerse en pie cada mañana. En los 60, Martina fue de las que quemó alguno de sus sujetadores, a escondidas, pero lo hizo. Ahora eso de reivindicar con los pechos al aire no va mucho con ella. Claro que si no hubiera cedido a tantas tentaciones culinarias y no hubiera ido a la deriva alimenticia, seguro que pasearía como vino al mundo incluso hasta la tienda de ultramarinos. Siempre ha tenido un puntito de exhibicionista, le gusta que le miren, aunque hoy, salvo el abuelillo del cuarto que la observa de reojillo cuando se encuentran en el rellano, ni Dios se percata de su existencia. Claro que de cortar las alas a aquellas ganas de lucirse también se encargó su único novio, aquel que le dejó plantada a pocos días de la boda. Eran otros tiempos y así le fue. Mientras él salía casi cada noche y coqueteaba con todas, ella debía quedarse en casa salvaguardando su honor. ¡Ja! ¡Salvaguardando puñetas! ¡Qué pena no ser joven en estos tiempos! piensa. Y aunque todo este movimiento le pilla un poco añeja, desea que llegue el 8 de marzo y que las mujeres vuelvan a salir a la calle, aún con más fuerza si cabe, mientras ella, aunque sea desde la barrera, aplaude como no lo hizo nunca.