«Pongo a disposición de Sánchez la mayoría absoluta del PP para volver a activar el 155» Casado, ayer durante su visita a Logroño. :: juan marín «Cuca Gamarra tiene cualidades como para hacer un buen trabajo dónde se lo proponga» Pablo Casado Presidente del PP LUIS JAVIER RUIZ* LJRUIZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Martes, 4 septiembre 2018, 23:22

Pablo Casado cerró ayer su primera visita a La Rioja como presidente del Partido Popular. Lo hizo con muchos frentes abiertos desde la oposición: independentismo en Cataluña, inmigración, Valle de los Caídos... Casado sólo aceptó ser entrevistado por Diario LA RIOJA mediante cuestionario, que fue remitido por correo electrónico al partido. El líder conservador no respondió a las cuestiones relativas al caso master y las implicaciones que una posible imputación podría tener en su futuro al frente del partido alegando que ya está todo explicado.

- Ha pasado un mes desde que accedió a la dirección del PP. ¿Ya ha tenido tiempo para arrepentirse?

- Al contrario, es un honor ser presidente del Partido Popular y que me eligieran para encabezar el mejor proyecto para mi país. Sigo con la misma ilusión y fuerzas.

- ¿Se han cerrado las heridas de ese proceso interno? En La Rioja acabó con dos bloques entre los que las relaciones siguen siendo tensas.

- Hemos salido más fuertes y unidos. Todos los miembros del PP remamos en la misma dirección y cuento con todos. En La Rioja estamos en el Gobierno regional desde hace muchos años y también en la alcaldía de Logroño. Eso es porque los ciudadanos confían en nosotros. Lo relevante es que todos mis compañeros de La Rioja tienen como prioridad a los riojanos y mejorar su calidad de vida.

- En su 'núcleo duro' incorporó a Cuca Gamarra, que apoyó a Sáenz de Santamaría, frente a la dirección del partido regional que apostó por usted. ¿Qué aporta a su organización? ¿Está su futuro en Madrid?

- En mi Ejecutiva están representadas todas las comunidades autónomas y están integrados miembros que formaron o apoyaron otras candidaturas. Quiero que todos los dirigentes y afiliados se sientan representados. Cuca tiene la experiencia de gestión en una alcaldía como Logroño, conoce las necesidades de los ciudadanos y hará una gran labor en la vicesecretaría de Política Social. Tiene cualidades como para hacer un buen trabajo dónde se lo proponga.

- PP y Cs compiten por el mismo espectro ideológico del electorado, parte del que criticó la tibieza del PP. ¿Se ha vuelto su formación más incisiva, más crítica para recuperar a ese votante? ¿Está más cómodo el PP con un discurso más radical?

- No creo que defender la libertad de las personas, la creación de empleo, la unidad de España o la bajada de impuestos sea un discurso radical. El proyecto que defiendo es de centro derecha, realista e ilusionante, alejado del populismo y la demagogia de un Ejecutivo que gobierna de la mano de podemitas y bajo las presiones de independentistas y batasunos. Sí somos muy críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez por su falta de proyecto, su demagogia, por dejar que la hoja de ruta la marque Podemos, por sus bandazos y sus continuas rectificaciones.

- ¿Cómo cree que se debe abordar la inmigración?

- La inmigración tiene que ser legal, ordenada y vinculada al mercado de trabajo, además de coordinada con la Unión Europea. Tengo que decirle que no tengo claro cuál es la política del Gobierno en materia de inmigración y eso es lo lamentable e irresponsable. No sólo se ha dejado llevar por la demagogia y la búsqueda oportunista de una foto, sino que ha rectificado cada una de sus actuaciones en esta materia. Están en juego personas sometidas a las mafias, que son las más beneficiadas con estos bandazos del Ejecutivo socialista.

- ¿Tendría que haber rechazado España el atraque del Aquarius? Criticó a Pedro Sánchez por ir a recibirlo (algo que no hizo) y días después visitó y se fotografió con inmigrantes en Algeciras. ¿Cómo valora las críticas que recibió?

- Me insultaron por plantear una política migratoria que es la que ahora el Gobierno trata de llevar a cabo. Ni han quitado las concertinas, ni han modificado la ley de seguridad ciudadana y ya se han producido las devoluciones tras el último salto en Ceuta. Nadie tiene el patrimonio de la solidaridad, pero además de ser solidarios, tenemos que garantizar la seguridad. El Gobierno tiene la obligación de calibrar las consecuencias de sus decisiones porque algunas producen un efecto llamada con resultados incalculables. Populista es actuar de una forma determinada para atraer a determinados sectores de la población y que las circunstancias y la realidad te obliguen a rectificar.

- En Europa se ha polarizado el debate en dos frentes: el de Macron y el de Salvini. ¿De cuál está más próximo el PP?

- Insisto, la inmigración tiene que ser legal, ordenada, sujeta al mercado de trabajo, y respetuosa con nuestras leyes y valores occidentales de la sociedad que las integra. Ningún país de la UE podrá solucionar en solitario, exige coordinación.

- La actualidad pasa por Cataluña, donde también ha cargado contra la política del PSOE. ¿Hace falta activar de nuevo el artículo 155? ¿No hay diálogo posible?

- El Gobierno debe defender la unidad de España, los derechos de todos los catalanes y rectificar su política de apaciguamiento ante los independentistas. Queremos ejercer una oposición leal y responsable, pero no vamos a permitir que se ataque nuestro Estado de Derecho una y otra vez. Como ya le dije al presidente en Moncloa, pongo a su disposición la mayoría absoluta que tiene el PP para volver a activar el 155. Dentro de la Ley se puede hablar, pero no hay ninguna voluntad.

- Lazos y agresiones, el juez Llarena, tensión social... ¿Qué vías de actuación defiende el PP en la gestión de la crisis soberanista?

- En Cataluña existen millones que no son independentistas y que el independentismo quiere silenciar. Debemos defenderlos y el Estado debe recuperar su presencia y su actuación en Cataluña, que es de todos, no de Torra ni de Puigdemont. Hay que plantearse si hay que actuar contra quienes ponen lazos amarillos. El Gobierno no puede dejar tirado al juez Llarena y al poder judicial. España y su máxima instancia judicial no pueden sentirse cuestionados por cualquier juzgado belga o alemán.

- Al PP también se le ha acusado de dar bandazos sobre la exhumación de Franco.

- Hemos criticado que el Gobierno utilice un decreto ley para ello y nos vamos a abstener siendo coherentes con la postura que mantuvimos en mayo de 2017. Los bandazos son una seña de Pedro Sánchez y no vamos a hacer el juego a la cortina de humo que quiere extender para ocultar su incapacidad para gobernar.

- ¿Debe estar el dictador en el Valle de los Caídos? ¿Es un tema incómodo para el PP?

- Queremos hablar del futuro, de la economía, del empleo, del desamparo que muchos catalanes sienten, de la inmigración. Queremos apostar por la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar y bajar los impuestos.