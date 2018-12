50 policías locales de La Rioja se podrán jubilar de forma anticipada en el 2019 Dos agentes locales multan a un vehículo mal aparcado. :: / Miguel Herreros El Ayuntamiento de Logroño aprobará en los próximos días una oferta de empleo que incluirá ocho plazas nuevas para el cuerpo municipal de policía LUIS J. RUIZ Logroño Miércoles, 26 diciembre 2018, 20:05

Después de casi tres lustros de pelea, el próximo 2 de enero entrará en vigor una demanda histórica de los policías locales de España: los agentes se podrán jubilar anticipadamente a los 60 años como norma general y, en función de su vida laboral, incluso a los 59. El Consejo de Ministros del pasado 14 de diciembre dio luz verde al Real Decreto que regula esa posibilidad y que fija los requisitos que los agentes deberán cumplir para acceder a una jubilación anticipada que, en todo caso, será voluntaria.

En La Rioja, ocho municipios cuentan con un cuerpo de Policía Local: Alfaro, Arnedo, Calahorra, Haro, Lardero, Logroño, Nájera y Santo Domingo de la Calzada. Y los consistorios ya han hecho cuentas para analizar cómo les podría afectar una modificación que, justifica el Real Decreto, «responde a una medida reivindicada desde hace años por los ayuntamientos españoles que permitirá rejuvenecer las plantillas».

Con un total de 388 agentes en La Rioja (no todas las plazas están cubiertas), a partir del 2 de enero se podrían jubilar un total de 50 agentes, lo que supone algo menos del 13% del total de efectivos que trabajan en la región. Los dos extremos de lo que podría pasar a partir del 2 de enero los marcan Lardero y Haro. En la localidad del Iregua, con la plantilla (14 miembros) más joven de la región no hay ningún agente que se pueda acoger en el 2019 a esta medida; Ebro arriba, en Haro, de los 21 efectivos con que cuenta el cuerpo municial, cuatro agentes tendrán que decidir si se jubilan o no el próximo año, el 19% de la plantilla. En Logroño, estima Guillermo Rubio (presidente del sindicato policial SPPM), una treintena de agentes estaría en disposición de jubilarse, si bien la estimación que comparte con la concejal Mar San Martín es que durante el 2019 lo solicitarán 21.

«Los ayuntamientos tienen que convocar plazas y rejuvenecer las plantillas», dice Rubio, que también recuerda que «se agilizará el sistema de ascensos toda vez que, en el caso de Logroño, entre los que se jubilarán figuran tres subinspectores, un inspector y tres o cuatro oficiales».

San Martín, por su parte, apunta que el consistorio logroñés ya ha empezado a hacer sus deberes y que «en los próximos días se aprobará una oferta de empleo en la que se incluirán ocho plazas de Policía Local» y que «no se demorarán las pruebas» para así poder cubrir las plazas a la mayor brevedad posible. Además, completa, habrá una promoción interna para poder ascender de escala.