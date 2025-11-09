La Policía Nacional acerca la labor de sus diferentes unidades a los niños Los más pequeños han podido descubrir en la Jefatura Superior de La Rioja sus distintos medios, como son la Unidad de Guías Caninos y el TEDAX, entre otros

La Rioja Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:38 | Actualizado 11:48h.

Este domingo se ha llevado a cabo en la Jefatura Superior de La Rioja la exhibición de medios y unidades de la Policía Nacional en una Jornada de Puertas Abiertas en las que las familias riojanas han podido conocer más de cerca la labor de los distintos grupos.

Durante esta cita, enmarcada en el Día del Niño, los más pequeños han descubierto distintas unidades y recursos, como son la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Guías Caninos, la Unidad Aérea (dron y helicóptero), el GOES (Grupo Operativo Especial de Seguridad) y la Unidad TEDAX-NRBQ (Técnicos Especialistas en Desactivación de Explosivos).

Tras la exhibición policial también han podido disfrutar de un almuerzo solidario de chocolate y bizcocho o refresco y media porción de pizza (cada opción con el coste de 1 euro). Lo recaudado se donará a AFA RIOJA, la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de La Rioja.