La Policía no encuentra signos de violencia en el cuerpo hallado en un trastero La autopsia deberá determinar la causa de un fallecimiento que causa sorpresa y tristeza en el vecindario de la calle Trinidad de Logroño

La Rioja logroño. Lunes, 27 de octubre 2025, 23:12

La sorpresa era la nota predominante ayer en el vecindario de la calle Trinidad, donde el domingo sobre las 16.00 horas los agentes de la Policía Nacional hallaron el cuerpo de un hombre de 47 años en el interior de un trastero sin aparentes síntomas de violencia, a falta de los resultados de la autopsia que se lleva a cabo en el Instituto de Medicina Legal de La Rioja y que será la que confirme el motivo del fallecimiento. En el lugar se acumulaban enseres y ropas, además de distintos objetos que los agentes también evaluaron durante la inspección ocular.

«Salí del trabajo y vi a los policías y a los de las ambulancias. Había mucho trajín de gente», explicaba un trabajador de la zona. «No sabemos qué ha podido pasar, pero estaban sacando fotos, tomando muestras...», incidía.

«Desconozco quién es el fallecido. Me he enterado esta mañana [por ayer] y ha sido una sorpresa», abundaba un comerciante de la zona mientras hablaba del suceso con una clienta.

El tema se comentaba en las cafeterías cercanas con tristeza y muchos interrogantes. «Era una persona de 47 años, un joven, igual le dio un infarto o qué sé yo», añadía uno de esos contertulios. A la espera de lo que depare la obligada investigación por la aparición del cuerpo sin vida, lo que se sabe es que la familia trató de localizar al hombre y al no encontrarle en su domicilio ni que sus allegados supiesen nada de él comenzó una búsqueda que se cerró el domingo de la forma más triste.