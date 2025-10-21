LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El acusado, este martes, en la segunda jornada de juicio. Irene Jadraque / Sadé Visual

Juicioo por el crimen de los Lirios

La Policía cree que la escena del crimen fue manipulada para simular un robo

Junto a la mano izquierda de la víctima se localizó un cuchillo que «estaba estratégicamente puesto ahí», ha detallado la jefa del grupo operativo de policía científica

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Martes, 21 de octubre 2025, 11:29

Comenta

La escena del crimen de los Lirios fue manipulada para distraer a los investigadores y que pareciera un robo. Esta es una de las conclusiones ... a las que llegó la policía científica después de inspeccionar el domicilio de Mercedes, de 56 años, asesinada en su domicilio en la madrugada del 13 de octubre de 2020 supuestamente a manos de su marido. El acusado A. E. M., se enfrenta a 22 años de cárcel en el juicio que desde este lunes y hasta el próximo día 31 se celebra en la Audiencia Provincial de La Rioja.

