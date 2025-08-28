La polémica campaña de Almax que relaciona La Rioja con la acidez La publicidad se llevó a cabo también en Asturias con la imagen de unas fabes y terminó siendo retirada

Una campaña de publicidad Almax relacionada con La Rioja viene con polémica. No Vamos a decir que ir de pinchos por la Laurel, comerse unas patatas a la riojana o unas alubias de Anguiano siente igual de bien que comerse un plato de ensalada, pero dar por hecho que para venir a La Rioja es necesario traer en la maleta una caja de este medicamento contra la acidez quizá sea demasiado.

La marca ha lanzado una campaña en nuestra comunidad, que ya le dio quebraderos de cabeza en otras regiones, en la que se puede ver unas manos sujetando unos racimos de uva tinta junto al slogan: «¿Acidez? Almax, y disfruta de La Rioja». Vamos, que están asegurando que si vienes a tierras riojanas tu estómago lo sufrirá.

Almax ya lanzó esta campaña en otros lugares como Asturias y terminó pidiendo perdón. En aquella, publicada hace unas semanas, en lugar de las uvas tintas riojanas, aparecían unas buenas fabes asturianas. Y la cosa no terminó bien. El presidente asturiano se sumó a las numerosas protestas del Consistorio de Villaviciosa, de Los Amigos de les Fabes, la patronal turística y de otras asociaciones y la calificó «falta de respeto». Finalmente la publicidad fue retirada e incluso Almax pidió perdón.