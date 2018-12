Pokémon sigue en la calle Usuarios de Pokémon Go en uno de los eventos de 'Chapas solidarias' en Logroño. :: / Ányela Ortega Lugares como el Bar Vento y eventos como 'Chapas solidarias' mantienen viva a la comunidad de este juego en Logroño DANIEL LAS HERAS Viernes, 28 diciembre 2018, 08:55

Los «monstruos de bolsillo» más famosos del mundo siguen en plena forma y, por el momento, paracen no tener fin. Desde la revolución que supuso su primera aparición en la videoconsola Game Boy allá por 1996, Pokemón ha ido creciendo y afianzándose generación tras generación. Pero lo que empezó como un juego enfocado a un sector infantil, se ha expandido de manera global y extensiva entre personas de todas las edades. Prueba de esto es la app para móviles Pokémon Go, que ya resultó hace dos años un 'boom' en su lanzamiento, llegando a lo más de 20 millones de usuarios en su primer mes, y que hoy por hoy sigue creciendo en número de seguidores.

«Nunca he sido de videojuegos pero Pokémon Go es algo distinto», dice la usuaria Alicia Cristóbal

El juego de realidad aumentada permite a 'entrenadores Pokemón' de todo el mundo salir a la calle a buscar estas criaturas, manteniendo la premisa original por la que fueron creadadas: 'Hacerse con todos'.

En noviembre la aplicación llegó a recaudar más de 80 millones de euros, y las actualizaciones del juego en diciembre se han traducido en un repunte aún mayor de los usuarios. En Logroño, según las fuentes entrevistadas, se ha llegado a contabilizar más de 600 personas que realizan un uso diario de la apliación, entre los integrantes de los grupos de Telegram por los que se comunican.

¿Qué hace a Pokémon GO diferente?

«Nunca he sido de videojuegos pero Pokémon Go es algo distinto, juego desde que empezó», nos cuenta Alicia Cristobal, de 39 años. Ella es una de los cientos de usarios de Logroño que se reunen con asiduidad en el Bar Vento, el que parece ser el mayor punto de encuentro de los entrenadores Pokémon de la capital riojana: «nos hemos llegado a reunir hasta 100 personas allí al mismo tiempo. Organizamos reuniones, cenas y estamos en contacto a través de grupos de Telegram para informarnos sobre la localización de pokémones o juntarnos para hacer 'Incursiones'». Estas últimas de las que habla, son misiones que el juego plantea en las que hasta 20 usuarios se unen de forma virtual para derrotar a un pokémon extremadamente fuerte. Estos retos cooperativos se deben a una actualización que Niantic, desarrolladora del juego, hizo en junio de 2017 como respuesta a todos esos entrenadores que dejaron de frecuentar la app. Y parace que ésta, así como otros añadidos que se han ido incluyendo, ha tenido el efecto deseado.

Un ejemplo de estos jugadores es Ángel Ezquerro, que ha dejado en dos ocasiones el juego, pero que para la entrevista se presenta con dos móviles y cuentas de la apliacción. Una es suya y la otra es de su hija, con la que a veces sale por la ciudad a la caputra de estos monstruos virtuales: «conocí Pokémon a través de mi hija y ahora soy yo el que realmente juega». El padre, de 47 años, empezó el juego como una excusa para salir de casa y andar, a lo que las demás aplicaciones de móvil no le incitaban: «he llegado a contabilizar 12 kilómetros en un día, pero nunca he llegado hasta los 50 a la semana por los que la app te da recompensas». Razones como estas son las que motivan a personas como Ángel a continuar jugando aunque, según nos cuenta, no son su único aliciente: «tengo 411 pokémones diferentes registrados de los 488 que hay actualmente en el juego, y aún quedan muchos por salir«. El juego comenzó con los 150 pokémones de la primera generación, a la que se han ido añadiendo paulatianmente las diferentes especies de estas criaturas. Actualmente, existen un total de 802, por lo que el famoso »hazte con todos« se reinventa con el tiempo y propone un reto para los usuarios cada vez mayor.

Llegan los combates Pokémon

«¡Por fin han llegado los combates Pokemón entre usuarios! Es algo que llevabamos esperando desde los inicios de la aplicación», exclama Juanjo Bilbao, quien también juega a Pokemón Go desde el comienzo. Esta nueva función permite seleccionar un equipo de tres pokémones para combatir en tiempo real con otros usuarios. De hecho, según el entrenador, la saga Pokemón se ha caracterizado siempre por este matiz competivo, en el que los entrenadores se desafían con el fin de demostrar que sus pokémones son mejores que los del resto, y del que la app carecía por el momento. El asiduo usuario de la aplicación considera que ha habido un aumento considerable de jugadores de distintas edades, motivado principalmente por la actualización comentada y su concurrencia con las fiestas de Navidad, pero afirma que este crecimiento empezó a ser visible incluso antes de que esta novedad se diera: «el nuevo juego de Pokémon para la consola de Nintendo, Switch, a medidados de noviembre también influyó en el comienzo de este repunte. Yo lo tengo y tiene muchas funciones que benefician a los jugadores que poseen ambos juegos».

'Frikis solidarios'

No obstante, las actualizaciones parecen no ser lo único que mantiene activa a la comunidad. La cinta de la bandolera de Juanjo está repleta de chapas de diferentes pokémones, desde el hombro a la cintutra. Según nos cuenta, no son solo meros elementos decortativos basados en su hobbie: «desde verano, todos los jugadores de Pokémon Go nos reunimos a raíz de un evento solidario que se organiza en Logroño. Se llama 'Chapas Solidarias', y en él todos compramos estas chapas para donar el dinero integramente a distintas ONGs«.

Esta iniciativa comenzó en Zaragoza a principios de 2018, y aprovecha los eventos propuestos eventualmente por la aplicación para vender chapas con un fin solidario. En estos eventos, se distribuyen difrentes pokémones de una especie, pero con la particularidad especial de presentar diferentes colores y atributos con respecto al original. El diseño de las chapas va en consonancia con el pokémon de cada evento, y además se realizan sorteos de productos cedidos por los patrocionadores o por la propia comunidad de usuarios. Según asegura Ányela Ortega, la organizadora del evento en Logroño, se han llegado a recaudar hasta 385 euros en un único evento: «la venta de chapas se hace en el Bar Vento los días del evento, a 1,50 euros la unidad, pero también se pueden comprar en la web pokemonsolidario.es o en la tienda Frikomics en cualquier momento y día». Esta tienda de Logroño ha sido uno de los patrocinadores en eventos anteriores que han colaborado con la inicativa, así como las más 100 personas implicadas que hacen todo esto posible. «Estos días, los jugadores dejamos a un lado nuestras rencillas competitivas internas, y nos unimos por una buena causa»,nos relata la organizadora. Ya han colaborado con organizaciones como la Portectora de Animales de Logroño, la cocina económica o ASPACE. «Las ONGs pensarán: 'pero, ¿y estos frikis de dónde salen? Pero me gusta que no solo se nos vea como personas pegadas a un móvil que rastrean las esquinas de la ciudad», nos relata la organizadora con una sonrisa dibujada en la cara.

Ányela tiene la ilusión de poder «donar mucho más», y nos anticipa que FARO (Asociación riojana de familiares y amigos de niños con cáncer) será la próxima ONG a la que se destinarán los fondos recaudados, y el dinero de las chapas que se vendan antes del evento también tendrán este destino.