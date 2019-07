Podemos le pega el portazo a Concha Andreu Andreu, rodeada de sus compañeros diputados, camina por la calle Mayor en dirección a la fallida sesión de investidura. :: Juan Marín Raquel Romero tilda a la candidata socialista de «soberbia e irresponsable» y suma su no a los de populares y Ciudadanos ROBERTO GONZÁLEZ LASTRA* RGLASTRA@DIARIOLARIOJA.COM Jueves, 18 julio 2019, 12:30

Logroño. Cinco horas perdidas. Raquel Romero, diputada de Podemos, se levantó ayer a las 12.59 horas de su escaño para decir un no claro y rotundo a la investidura de la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, quien solo obtuvo el respaldo de los quince votos de su grupo y el de Henar Moreno (IU) frente a los 17 sufragios en contra de populares (12), Ciudadanos (4) y el mencionado de la representante morada. Mañana, jueves, a partir de las 13.00 horas, comenzará el segundo intento, pero el portazo de ayer retumbó en todo el hemiciclo.

Ni la larga sesión de ayer, tres horas y media hasta la votación, ni los 91 minutos que la aspirante socialista había invertido la víspera para desgranar los grandes ejes de su programa político sirvieron más allá que para la mera escenificación de lo que manda el reglamento de la Cámara. El voto de Raquel Romero, que no se despegó de su móvil en toda la mañana (WhatsApp va, WhatsApp viene), estaba decidido desde hace muchos días por intereses partidistas -en las negociaciones, la formación ha exigido a Andreu tres de las ocho consejerías- que poco tienen que ver con ideologías o líneas programáticas, como demostró la propia diputada morada cuando en pleno rifi-rrafe con Concha Andreu, al echarle ésta en cara que no hubiese hecho ni una sola mención a sus propuestas programáticas de la víspera (tampoco el lunes quiso abrir la boca), le espetó: «Yo no hablo de metafísica, no entro en fantasías».

Las pocas dudas que existían sobre la actitud de la diputada morada del Grupo Mixto las despejó ella misma desde el inicio de la sesión. Fue la primera en tomar la palabra y salió al atril como un miura. Como Myke Tyson en sus mejores tiempos, Raquel Romero salió al ring parlamentario a tratar de noquear a su 'rival' en el primer asalto. No lo consiguió porque Andreu estuvo brillante, supo encajar con una sonrisa y devolver los golpes a una contrincante que debutaba ayer en la Cámara regional, a la que entró como un torbellino. «Hoy es un día triste por su irresponsable actitud de querer culpar a esta parlamentaria de su ineptitud y de su fracaso», se arrancó Romero, que exigió a Andreu que deje de ser «cómplice de la farsa de Sánchez» y se haga «valer en Madrid».

LAS FRASES Raquel Romero Diputada de Podemos «Podrán usar los medios que quieran, amenazar y mentir, pero el voto de Unidas Podemos ni se compra ni se vende» Concha Andreu Candidata a la Presidencia «Aquí venimos a construir, a pensar en La Rioja y no en intereses concretos. Negociemos con proporción y sin odios»

Tras acusar a los socialistas de negarse a negociar pensando que «íbamos a votarles gratis», la diputada morada prosiguió su escalada verbal al denunciar que «ustedes se creen que los votos de Unidas Podemos les pertenecen, pero no es así. Podrán usar los medios que quieran, amenazar y mentir, pero el voto de Podemos ni se compra ni se vende. Nuestro voto solo se consigue en una mesa de negociación con luz y taquígrafos. Si quiere gobernar, primero aprenda a negociar».

Una fábula de Esopo

Romero atacó directamente a Andreu, a la que reprochó creerse con más derecho que nadie para ser presidenta. «En democracia no hay herencia ni sangre azul que valga, son los votos los que deciden y usted no tiene los suficientes», le advirtió para, tras dejarle claro que «no vamos a ser su muleta», reiterarle que «para ser presidenta solo hay dos caminos: ganar las elecciones con mayoría absoluta o negociar el Gobierno, y usted no ha hecho ninguna de las dos cosas». «Está acostumbrada a tener todo a cambio de nada», insistió en su ataque, que remató con la fábula de Esopo 'La zorra y el cabrón en el pozo' con la invitación a la candidata socialista a interpretarla «a su antojo».

Andreu se dirigió al atril con una sonrisa, pero en cuanto tomó la palabra dijo a Romero: «Lamento que su estreno en esta institución haya sido tan lamentable y tan poco constructivo». Tras recordarle que la coalición Unidas Podemos no existe en La Rioja y echarle en cara que no ha asistido a ninguna de la reuniones negociadoras, la aspirante socialista le censuró que «aquí venimos a construir, a pensar para La Rioja y no en intereses concretos, a hablar del bien de los riojanos y riojanas, no de otros». «Usted está dando alas a otro partido (en referencia al PP) para que siga gobernando, pero eso no es lo que han pedido los riojanos», añadió Andreu, que invitó a la diputada de Podemos a «negociar con proporción». «Dialoguemos y negociemos sin odios y sin ese rencor que muestra. Vamos a trabajar juntas todas las fuerzas progresistas, dejémonos de odios internos que vienen de otras zonas porque estamos en La Rioja y los riojanos nos necesitan», insistió antes de zanjar: «Estoy deseando que formen parte del Gobierno de La Rioja».

De nada sirvió la intervención de la socialista. En su réplica la diputada de Podemos fue aún más rotunda: «Por la soberbia de la que ha hecho gala, hoy no va a ser presidenta de La Rioja». «Si puedes, piénsatelo, si quieres gobernar, tienes que negociar y todavía tienes nuestros teléfonos».

«Sé que cambiará su voto porque tarde o temprano tendrá que pensar en las riojanas y los riojanos, en esos 80.000 votos progresistas. No hay soberbia, hay ganas de hablar, baje de la nube porque La Rioja no puede esperar. Seamos listas, positivas y modernas, míreme y piénseselo», le retó Andreu para la cita de mañana.