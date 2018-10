«Podemos ser llave de gobierno» Antonio Jiménez, presidente de 'Equidad de la A a la Z'. :: i.á. Antonio Jiménez | Presidente del partido 'Equidad de la A de la Z' I.Á. CALAHORRA. Sábado, 27 octubre 2018, 21:39

Alrededor de 10.000 personas integran la comunidad gitana en La Rioja, de los que según los datos facilitados por Antonio Jiménez, unos 4.500 tienen derecho a voto.

- ¿Qué quiere ofrecer 'Equidad de la A a la Z' a la sociedad riojana y, más en concreto, a la población gitana?

- Pretende ser la voz de los colectivos más vulnerables. Por eso no está abierto solamente al colectivo gitano, sino a toda la población.

- ¿Qué le ha llevado a dar un paso al frente para crear el partido?

- Principalmente, porque sentimos que desde el Gobierno y los ayuntamientos no se nos escucha. Nos hemos sentido manipulados. Sólo se han acordado de nosotros para las elecciones y cuando hay que tomar medidas no nos hacen caso. Por otro lado, no estamos de acuerdo con cómo se gestionan las ayudas. No nos parece bien que a una persona se le deniegue, por ejemplo, una beca escolar porque no ha podido pagar un impuesto.

- ¿Han pensado ya en los nombres para encabezar las distintas candidaturas autonómica y municipales?

- De momento, no. Queremos que las personas que nos representen sean elegidas a través de una votación.

- ¿Cómo ha sido recibida entre la población gitana la idea de crear un partido que les represente ?

- Con mucha ilusión. Mucha gente está ilusionada, aunque también es verdad que hay quien nos dice que no conseguiremos nada. Nosotros ya sabemos que no vamos a llegar a ser presidente de la Comunidad o alcaldes, pero si tenemos suerte podemos ser llave de gobierno. Lo que realmente queremos es estar dentro de las instituciones para que se nos tenga en cuenta y se nos escuche.

- ¿Por qué se ha elegido el nombre de 'Equidad de la A a la Z'?

- Con ello queremos referirnos a todas las letras del abecedario. A que todas las letras tienen un función y son igual de importantes, a pesar de unas se utilicen más que otras.